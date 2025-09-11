أخبار مصر اليوم: القومي للأورام يحذر من اللقاح الروسي لعلاج السرطان.. موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. 4 مرضى يفقدون بصرهم بمستشفى شهير بالدقي

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

قالت وهيبة صالح كبير الباحثين ومدير عام بالمجلس الأعلى للآثار، إنه لطالما كان الشعب النوبي حاميًا للوطن وبانيًا للحضارات، منذ أيام الفراعنة وحتى رحلة بناء السد العالي.

تواصل الجامعات في جميع المحافظات استعداداتها للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه خلال ايام، وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، ينتظر طلاب الشهادات الفنية بنظام 3 و5 سنوات، الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بالجامعات، بعد أن قاربت مدة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق على الانتهاء.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية حاليا لفعاليات الاحتفالية التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المعرض الرئيسي “أهلًا مدارس” بمحافظة القاهرة، بأرض المعارض بمدينة نصر، قاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقام بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالقاهرة

نجح فريق الرعاية المركزة بمستشفى القبطي التابع للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، في إنقاذ حياة المريضة أميرة أحمد عنتر، 36 عامًا، والتي وصلت إلى المستشفى يوم 10 أغسطس الماضي، محولة من أحد المستشفيات الخاصة، بتشخيص مبدئي يفيد بـ"تلف تام في خلايا المخ" جراء حادث مروع أسفر عن سحجات متعددة بأنسجة المخ.

أثار تقرير طبي صادر عن مستشفى 6 أكتوبر بالدقي التابع للتأمين الصحي حالة من الجدل بعد تأكيده إصابة عدد من المرضى بمضاعفات خطيرة عقب خضوعهم لعمليات مياه بيضاء وتركيب عدسات بالعين، حيث فقد 4 مرضى بصرهم وتم نقلهم على الفور إلى أحد المستشفيات الجامعية المتخصصة لاستكمال العلاج

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 201 (تابع)، الصادر في 10 سبتمبر 2025، قرار وزارة النقل رقم 492 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات في نواحي (جزيرة الذهب- ساقية مكي- ترسـا- الكنيسة - الكوم الأخضر - حوض الدلالة القبلية رقم ۱۳) في نطاق محافظة الجيزة، لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

كشف المعهد القومي للأورام أن روسيا طورت واختبرت لقاح سرطان شخصي يسمى Enteromix.

