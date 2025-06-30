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أخبار مصر

الأعلى للآثار: معرض رمسيس وذهب الفراعنة يستقبل أكثر من 70 ألف زائر

اجتماع المجلس الأعلى
اجتماع المجلس الأعلى للآثار

ترأس اليوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس ادارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

انجازات المجلس الأعلى للآثار

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، كما قام الدكتور محمد اسماعيل خالد الأمين العام ل المجلس الأعلى للآثار، باستعراض إنجازات المجلس بكافة قطاعاته خلال شهر يونيو الجاري من أبرزها ما تم الإعلان عنه من اكتشافات أثرية بمنطقتي ذراع أبو النجا والعساسيف بالأقصر، والموقف التنفيذي ونسب الإنجاز بأعمال الترميم الجارية ببيت الولادة الفرعوني (نختنبو) بمعبد دندرة بقنا ومعبد إسنا بالأقصر، ومئذنة وباب مسجد الغوري ووكالة قايتباي بالقاهرة التاريخية، وأعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لعدد من المقابر بالبر الغربي بالأقصر، فضلًا عن استعراض القطع الأثرية التي تم استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إثبات خروجها من البلاد بطريقة غير شرعية.

كما تم تسليط الضوء على المعارض الأثرية المؤقتة المقامة حاليًا بالخارج وأعداد زائريها منها  معرض رمسيس وذهب الفراعنة" بالعاصمة اليابانية طوكيو والذي تخطت أعداد زائريه خلال أربعة أشهر منذ افتتاحه في مارس الماضي 70 ألف زائر مما دعا القائمين عليه إلى طلب مد فترة عرضه في طوكيو إلى نهاية العام الجاري بدلا من شهر سبتمبر المقبل.

معرض قمة الهرم حضارة مصر القديمة في شنغهاي بالصين

أما معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" في شنغهاي بالصين فقد تخطى عدد زائريه، منذ افتتاحه في آخر يوليو الماضي، 2 مليون زائر.

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