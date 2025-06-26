بعد التعاون مع أكسفورد لتطوير العلاج الجيني، 20 معلومة عن المعهد القومي للأورام الجديد

تستعد جامعة القاهرة للإعلان قريبا عن افتتاح المرحلة الأولى من المعهد القومي للأورام الجديد 500 500، والذي بدأت الجامعة خطوات إنشائه منذ عدة سنوات، بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

كان رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، كشف في تصريحات سابقة أنه، أن افتتاح المستشفى سيتم في القريب العاجل لاستقبال المرضى والمساهمة في تخفيف العبء عن المعهد القومي للأورام القديم، لافتا إلى أن التشغيل قد يبدأ كمرحلة أولى تجريبية من العيادات الخارجية.

وكشف اجتماع أخير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل التعاون بين المعهد القومي للأورام الجديد وجامعة أكسفورد، لإقامة مركز تميز بحثي، بهدف تنفيذ البنية التحتية اللازمة لتصنيع خلايا CAR-T لعلاج اللوكيميا والليمفوما، وتوفير علاجات قليلة التكلفة عبر نقل التكنولوجيا إلى مصر، وتنفيذ برامج للتدريب، بما يُمثل استثمارًا كبيرًا في مستقبل القطاع الصحي في مصر.

وفي هذا الإطار، تستعرض بوابة فيتو أهم المعلومات عن المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 خلال هذه السطور.

أهم المعلومات عن المعهد القومي للأورام الجديد 500 500

يقع المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 بمدينة الشيخ زايد. يُعد مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل لعلاج كافة الأعمار وكافة أنواع الأورام. يتبع المعهد وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة ويعد أحد المستشفيات الجامعية. يهدف المعهد إلى أن يكون مركزًا أكاديميًا متكاملًا لعلاج السرطان في الشرق الأوسط. يبلغ عدد المرضى الجدد المتوقع علاجهم سنويا بعد افتتاح المستشفى حوالي 34,000 مريضًا. يبلغ عدد المرضى القدامى المترددين سنويا 350,000. يقدم المستشفى خدماته للمرضى الأطفال بما يوازي 30% من طاقته الإجمالية. يساهم في تقديم الخدمات الطبية للأشقاء من المنطقة العربية والدول الأفريقية بهدف تقديم سياحة علاجية. تشمل المرحلة الأولى من المستشفى 360 سريرا بالقسم الداخلي متضمنة عدد 100 سرير رعاية مركزة و38 وحدة لزرع النخاع العظمي. تم الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجريبي قريبا. يضم المستشفى 180 سريرا بوحدة علاج اليوم الواحد. يضم 21 غرفة عمليات كبرى، و5 أجهزة للعلاج الإشعاعي. يضم أقسام متكاملة للأشعة التشخيصية والأشعة التداخلية والمناظير الضوئية. يضم مجموعة متكاملة من عيادات تشخيص وعلاج الأورام. يضم عيادات للعلاج الطبيعي بطاقة استيعابية 1,500 مريض يوميا. يضم معهد فني لإعداد تمريض ومساعدي تمريض الأورام. تقام المرحلة الأولى من المستشفى على مساحة 240 ألف م². وقع المعهد شراكة مع مركز فرايبورج الجامعي للأورام بألمانيا. وقع المعهد مذكرة تفاهم مع شركة سيمينز بهدف تبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي. وقع مذكرة تفاهم مع جامعة Oxford لتطوير العلاج الجيني للسرطان.

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