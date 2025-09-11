الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات في الجيزة لتنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 201 (تابع)، الصادر في 10 سبتمبر 2025، قرار وزارة النقل رقم 492 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات في نواحي (جزيرة الذهب- ساقية مكي- ترسـا- الكنيسة - الكوم الأخضر - حوض الدلالة القبلية رقم ۱۳) في نطاق محافظة الجيزة، لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

وجاء في المادة الأولى لـ قرار وزارة النقل "تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبنية تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القـرار، الواردة من مديرية المساحة بالجيزة لنواحي (جزيرة الذهب- ساقية مكى- ترسـا- الكنيسة - الكوم الأخضر - حوض الدلالة القبلية رقم ۱۳) في نطاق محافظة الجيزة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4505 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية، والطريـق السطحي في الاتجاهين في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة"


وعلى الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وإيداعه فـي مكتـب الشهر العقاري المختص.


 

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري ومحور في الدقهلية وقنا

النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالشرقية والبحيرة لتنفيذ مشروعات طرق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة النقل نزع ملكية الأراضي والعقارات نزع ملكية الأراضي والعقارات بالجيزة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري توسعة الطريق الدائري

مواد متعلقة

النقل تطلق دعوة للمواطنين للمساهمة في الحد من السلوكيات الخاطئة داخل المترو

وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري ومحور في الدقهلية وقنا

النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالشرقية والبحيرة لتنفيذ مشروعات طرق

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads