النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات في الجيزة لتنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 201 (تابع)، الصادر في 10 سبتمبر 2025، قرار وزارة النقل رقم 492 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات في نواحي (جزيرة الذهب- ساقية مكي- ترسـا- الكنيسة - الكوم الأخضر - حوض الدلالة القبلية رقم ۱۳) في نطاق محافظة الجيزة، لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

وجاء في المادة الأولى لـ قرار وزارة النقل "تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبنية تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القـرار، الواردة من مديرية المساحة بالجيزة لنواحي (جزيرة الذهب- ساقية مكى- ترسـا- الكنيسة - الكوم الأخضر - حوض الدلالة القبلية رقم ۱۳) في نطاق محافظة الجيزة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4505 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية، والطريـق السطحي في الاتجاهين في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة"

وعلى الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وإيداعه فـي مكتـب الشهر العقاري المختص.





