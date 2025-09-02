الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 195 بجريدة الوقائع المصرية

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 195، الصادر في 2 سبتمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة القليوبية.
-قرارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بعزبة البرج بدمياط لمدة عام. وقرار تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة للتدابير والإجراءات التى يجب على الجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
-وقرارات وزارة الداخلية بشأن إبعاد سوداني وأردني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. ورد الجنسية المصرية لـ 27 شخص.
قرار وزارة الإسكان والمرافق بشأن إضافة 4 عقارات بنطاق حي الأزبكية لسجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز لمحافظة القاهرة.

-وقرارت محافظة القليوبية بشأن انقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بالقليوبية. وانقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بقليوب البلد- مركز قليوب.

 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 194 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 193 بجريدة الوقائع المصرية

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اهم القرارات الحكومية اليوم أهم القرارات الحكومية جريدة الوقائع المصرية قرارات وزارة الزراعة وزارة الداخلية وزارة الاسكان

مواد متعلقة

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 194 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 193 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 190 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 189 بجريدة الوقائع المصرية

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

الأهلي يستقر علي تشكيل جهازه الفني المؤقت لحين التعاقد مع الأجنبي

بيان رسمي من الصحة بعد اتهامات لـ مستشفي الهرم بالتسبب في وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads