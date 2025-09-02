أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 195 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 195، الصادر في 2 سبتمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة القليوبية.

-قرارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بعزبة البرج بدمياط لمدة عام. وقرار تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة للتدابير والإجراءات التى يجب على الجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

-وقرارات وزارة الداخلية بشأن إبعاد سوداني وأردني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. ورد الجنسية المصرية لـ 27 شخص.

-وقرار وزارة الإسكان والمرافق بشأن إضافة 4 عقارات بنطاق حي الأزبكية لسجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز لمحافظة القاهرة.

-وقرارت محافظة القليوبية بشأن انقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بالقليوبية. وانقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بقليوب البلد- مركز قليوب.

