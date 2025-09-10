الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم العالي: تجديد ندب وئام زغلول مديرًا تنفيذيًا لوحدة الابتكار المؤسسي بالوزارة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتجديد ندب الدكتورة وئام محمود السيد زغلول، المدرس بكلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، للعمل مديرًا تنفيذيًا لوحدة الابتكار المؤسسي بالوزارة، ومنسقًا لملف الابتكار وريادة الأعمال بين الجامعات المصرية والجهات التابعة للوزارة.

جدير بالذكر أن الدكتورة وئام زغلول حاصلة على دكتوراه الهندسة البيئية من جامعة عين شمس، وماجستير الهندسة المعمارية من جامعة القاهرة، وتمتلك أكثر من 16 عامًا من الخبرة في مجال التصميم البيئي المستدام بالإضافة إلى المشاركة في قيادة ملف الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس قرابة ست سنوات كمدير تنفيذي، وأسهمت في دعم المشروعات البحثية الخاصة بالابتكار، وتطوير حاضنات الأعمال بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب مشاركتها في إدارة ملف رالي السيارات الكهربائية من خلال مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

 كما شاركت فى العديد مشروعات المحلية والدولية وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما أنها تتولى ملف تطوير الجهاز الإداري والمؤسسي من خلال بناء كوادر قادرة علي تقديم حلول مبتكرة لمشاكل المؤسسات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة قطاعات الوزارة ضمن خطة ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

