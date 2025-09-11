الجمعة 12 سبتمبر 2025
أخبار مصر

4 مرضى يفقدون بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي ووزير الصحة يتحرك

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

أثار تقرير طبي صادر عن مستشفى 6 أكتوبر بالدقي التابع للتأمين الصحي حالة من الجدل بعد تأكيده إصابة عدد من المرضى بمضاعفات خطيرة عقب خضوعهم لعمليات مياه بيضاء وتركيب عدسات بالعين، حيث فقد 4 مرضى بصرهم وتم نقلهم على الفور إلى أحد المستشفيات الجامعية المتخصصة لاستكمال العلاج.

تعليمات عاجلة لاتخاذ إجراءات حاسمة بحق المستشفى

وكشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أصدر تعليمات عاجلة لاتخاذ إجراءات حاسمة بحق المستشفى، مؤكدًا أنه تم التعامل مع عدد كبير من الحالات الأخرى التي تماثلت للشفاء.

وأضاف المصدر أن وزير الصحة وجه بسرعة تشكيل لجان متخصصة لفحص ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقة ما جرى، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من التحقيقات.

ويظهر التقرير الطبي  تفاصيل دخول إحدى الحالات إلى المستشفى، وخضوعها للجراحة وما تبعها من مضاعفات، الأمر الذي استدعى تحويلها إلى مستشفى متخصص لاستكمال العلاج تحت إشراف الأطباء.

