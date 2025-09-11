تبدأ من 135 جنيها، أسعار الملابس بمعرض أهلا مدارس بمدينة نصر (فيديو وصور)

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المعرض الرئيسي “أهلًا مدارس” بمحافظة القاهرة، بأرض المعارض بمدينة نصر، قاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقام بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالقاهرة.







شارك في الافتتاح كل من: الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية.

يرافقهم كل من: أيمن عشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وحسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، وأحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي، وأحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

وزير التموين: 200 عارض داخل 155 جناحا بمعرض “أهلًا مدارس”

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الافتتاح، إلى أن المعرض يُقام هذا العام خلال الفترة من 7 إلى 22 سبتمبر الجاري، بمشاركة 200 عارض داخل 155 جناحًا، بمساحة تتجاوز الـ600 متر تشمل أقسامًا متنوعة للملابس، والأدوات المدرسية، والمنتجات الجلدية والشنط، والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى شركات الاتصالات والحلول التكنولوجية والمالية، فضلًا عن قسم خاص بالسلع الغذائية، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 10 مساءً اعتبارًا من غد الاثنين 8 سبتمبر 2025.

أسعار ملابس المدرسة بمعرض اهلا مدارس

رصدت عدسة “فيتو” أسعار الملابس الخاصة بالمدارس المختلفة، حيث التقت أحد تجار الملابس، ليقدم نظرة شاملة على السوق ويوضح الأسعار والتشكيلات المتوفرة، مبينا أن جميع الخامات متوفرة، والأسعار في متناول الجميع، وتتوفر تشكيلة واسعة من الملابس الصيفية والشتوية وتتوافر أحدث صيحات الموضة، من البناطيل "وايد ليج" والباجي وغيرها من التصميمات العصرية.

وعن الأسعار، أوضح أن الشراويل الصيفية تبدأ من 135 جنيهًا، بينما تبدأ أسعار الشراويل الشتوية من 150 جنيهًا، والبيكا من 185 جنيهًا، وتتوفر السويت شيرتات المبطنة بأسعار مختلفة، وعن التشكيلات المتوفرة، أشار إلى وجود تشكيلة متنوعة تشمل التيشرتات، والبناطيل الشارلستون، والجيبات البليسيه، والدريل، بالإضافة إلى البدلات الكاملة بأسعار مناسبة.

وفيما يخص أسعار التيشرتات، فتبدأ من 135 جنيهًا، وتصل إلى 250 جنيهًا للمقاسات الكبيرة مثل الدبل إكس والثري إكس، وجاء سعر الجيبة السالوبيت بسعر 150 جنيها والبنطلون الشارلستون بسعر 150 جنيها والبدلة البناتي قطعتين بسعر 250 جنيها والجيبه البليسيه بسعر 285 جنيها، وبلغ سعر الطقم كامل 300 جنيه بدون سويت شيرت، وبالسويت شيرت يصبح سعره في حدود 485 جنيها، وأغلى طقم مدرسة كامل يصل سعره إلى 500 جنيه، منوها إلى وجود نسبة خصم في المعرض تصل إلي 35% علي اسعار الملابس، وهناك زيادة طفيفة في الأسعار بنسبة 10%، وذلك بسبب غلاء الخامات وارتفاع تكاليف الإنتاج.

فروع معرض “أهلا مدارس” على مستوى الجمهورية

من جانبه أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن معرض "أهلا مدارس" المنعقد بصالة جهاز تنمية المشروعات في مدينة نصر يعد نتاجا لتعاون مثمر وفعال مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من جهة، بجانب تسهيل مشاركة شباب جهاز تنمية المشروعات في مثل هذه المعارض وفتح آفاق تسويقية كبيرة لهم في السوق المحلي من خلال عرض منتجاتهم أمام جمهور القاهرة الكبرى.

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات يشارك في معرض "أهلا مدارس" بـ٢٢ من أصحاب المشروعات من منتجي المستلزمات الدراسية والأدوات المكتبية والمنتجات الجلدية والحقائب من عملاء الجهاز ممن استفادوا بالعديد من الخدمات المالية والفنية من جهاز تنمية المشروعات.

فيما أشار الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن معارض “أهلًا مدارس” انطلقت في معظم المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية ووزارة التموين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمحافظات، وتوفير الأراضي الملائمة للتوسع في إقامة المعارض المختلفة مثل “أهلًا رمضان” و”أهلًا مدارس”، بما يعزز توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الغرفة حريصة دائمًا على مساندة المواطنين من خلال توفير السلع الدراسية والغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة داخل معرض «أهلًا مدارس» الرئيسي المقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر.

وأشار العشري إلى أن الفرحة التي تملأ وجوه الأسر خلال تسوقهم بالمعرض، منوها أن هذا يمثل أكبر حافز للغرفة لبذل مزيد من الجهد وتعزيز دورها في تقديم الخدمات المجتمعية، مبينا أن الغرفة تتحمل كامل تكاليف التجهيزات وتتيح الأجنحة للعارضين مجانًا مقابل تقديم أكبر نسبة خصومات ممكنة على أسعار السلع دعمًا للمواطنين مع اقتراب العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن أبواب المعرض ستُفتح رسميًا أمام الجمهور عقب الافتتاح لتمكين الأسر من الحصول على احتياجاتها بسهولة ويسر.

