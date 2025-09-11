الجمعة 12 سبتمبر 2025
أخبار مصر

مستشفى القبطي ينجح في إنقاذ حياة مريضة بعد إصابتها بتلف كامل بالمخ

إنقاذ حياة فتاة من
إنقاذ حياة فتاة من تلف بالمخ

 نجح فريق الرعاية المركزة بمستشفى القبطي التابع للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، في إنقاذ حياة المريضة أميرة أحمد عنتر، 36 عامًا، والتي وصلت إلى المستشفى يوم 10 أغسطس الماضي، محولة من أحد المستشفيات الخاصة، بتشخيص مبدئي يفيد بـ"تلف تام في خلايا المخ" جراء حادث مروع أسفر عن سحجات متعددة بأنسجة المخ.

كانت المريضة في حالة حرجة على جهاز تنفس صناعي، تعاني من التهاب رئوي وهبوط حاد بالدورة الدموية، إضافة إلى فشل متعدد في وظائف الأعضاء وتخثر بالدم، ما جعل فرص نجاتها شبه مستحيلة.

خطة علاجية دقيقة على مدار شهر فور استقبال الحالة

 وضع فريق الرعاية المركزة خطة علاج متكاملة استمرت شهرًا كاملًا، تضمنت السيطرة على الالتهابات البكتيرية، وإنعاش الدورة الدموية، وتحسين وظائف الأعضاء. 

ومع مرور الوقت، تمكن الفريق الطبي من فصل المريضة عن جهاز التنفس الصناعي بعد تحسن حالتها واستعادة وعيها تدريجيًا، لتبدأ بعدها رحلة التأهيل الطبي.

وخضعت المريضة لعملية جراحية دقيقة لتثبيت الكتف بعد خلعه بالكامل، أعقبها برنامج علاجي مكثف ساهم في عودتها إلى حالتها الطبيعية واستقرار مؤشرات حياتها.

أصحاب البالطو الأبيض هم خط الدفاع الأول عن حياة المرضى

أشاد الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية،  بالجهود الاستثنائية التي بذلها الفريق الطبي، مؤكدًا أن "أصحاب البالطو الأبيض هم خط الدفاع الأول عن حياة المرضى، يسابقون الزمن يومًا بعد يوم لتحقيق إنجازات إنسانية ووطنية تُسطر بحروف من نور".

وأضاف أن ما تحقق يمثل ترجمة عملية لتوجيهاته بضرورة التعامل مع الحالات الحرجة بأقصى درجات الدقة والالتزام، مؤكدًا أن مستشفيات المؤسسة تواصل إثبات قدرتها على إنقاذ الأرواح في أصعب الظروف.

4 مرضى يفقدون بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي ووزير الصحة يتحرك

وزير الصحة يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي

شارك في إنقاذ المريضة نخبة من استشاريي العناية المركزة، وجراحة المخ والأعصاب، والعظام، إلى جانب أطباء التخدير والعلاج الطبيعي، الذين عملوا بروح الفريق الواحد حتى تحقيق المعجزة الطبية.

