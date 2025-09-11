رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

كشف المعهد القومي للأورام أن روسيا طورت واختبرت لقاح سرطان شخصي يسمى Enteromix.

وأعلنت الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية (FMBA) ومراكز البحوث الطبية الروسية الأخرى أن التجارب قبل السريرية أظهرت نتائج واعدة وأن اللقاح في انتظار الموافقة النهائية من وزارة الصحة الروسية.

ويستخدم اللقاح الحمض النووي الريبوزي الرسول (mRNA)، على غرار بعض لقاحات COVID-19، لتدريب الجهاز المناعي للجسم على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها. ويتم تخصيص اللقاح لكل مريض بناء على المظهر الجيني الفريد لورمه.

نتائج التجربة (قبل السريرية)

استنادا إلى بيانات السلطات الصحية الروسية

- أظهرت الاختبارات الأولية قبل السريرية درجة عالية من الفعالية والسلامة.

- خلال التجارب الأولية التي شملت 48 متطوعا تسبب اللقاح في انكماش الورم وتباطؤ التقدم في بعض الحالات، وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة، ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة

- أواخر عام 2025: من المتوقع أن تقوم وزارة الصحة الروسية بمراجعة بيانات التجربة النهائية وربما منح الموافقة النهائية.

وجهة نظر الخبراء والتحذيرات

في حين قدمت السلطات الروسية نتائج إيجابية، يوصي الخبراء الطبيون بالحذر حتى يتوفر المزيد من البيانات.

- النتائج العالية لفعالية اللقاح مستوحاة من التجارب قبل السريرية، وهي نتائج مبكرة وليست دليلا قاطعا على العلاج في البشر.

- المرحلة الأولى من التجارب السريرية، في حين تبلغ عن السلامة، صغيرة الحجم وتختبر في المقام الأول السلامة والجرعة، وليس الفعالية الواسعة.

- هناك حاجة إلى نتائج التجارب البشرية التي يتم مراجعتها من قبل النظراء الآخرين للتحقق من النتائج بشكل مستقل قبل اعتبار اللقاح علاجا رائدا.

التوصيات

التزام كل مريض بالسرطان باستخدام العلاجات المعتمدة عالميا والمثبت فعاليتها في انتظار النتائج النهائية للقاح السرطان واعتماد الهيئات الصحية العالمية المختصة له

