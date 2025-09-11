الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

لقاح السرطان، فيتو
لقاح السرطان، فيتو

كشف المعهد القومي للأورام أن روسيا طورت واختبرت لقاح سرطان شخصي يسمى Enteromix. 

وأعلنت الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية (FMBA) ومراكز البحوث الطبية الروسية الأخرى أن التجارب قبل السريرية أظهرت نتائج واعدة وأن اللقاح في انتظار الموافقة النهائية من وزارة الصحة الروسية.

ويستخدم اللقاح الحمض النووي الريبوزي الرسول (mRNA)، على غرار بعض لقاحات COVID-19، لتدريب الجهاز المناعي للجسم على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها. ويتم تخصيص اللقاح لكل مريض بناء على المظهر الجيني الفريد لورمه.

 

نتائج التجربة (قبل السريرية)

استنادا إلى بيانات السلطات الصحية الروسية 

- أظهرت الاختبارات الأولية قبل السريرية درجة عالية من الفعالية والسلامة.

- خلال التجارب الأولية التي شملت 48 متطوعا تسبب اللقاح في انكماش الورم وتباطؤ التقدم في بعض الحالات، وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة، ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة

- أواخر عام 2025: من المتوقع أن تقوم وزارة الصحة الروسية بمراجعة بيانات التجربة النهائية وربما منح الموافقة النهائية.

 

وجهة نظر الخبراء والتحذيرات

في حين قدمت السلطات الروسية نتائج إيجابية، يوصي الخبراء الطبيون بالحذر حتى يتوفر المزيد من البيانات.

- النتائج العالية لفعالية اللقاح مستوحاة من التجارب قبل السريرية، وهي نتائج مبكرة وليست دليلا قاطعا على العلاج في البشر.

- المرحلة الأولى من التجارب السريرية، في حين تبلغ عن السلامة، صغيرة الحجم وتختبر في المقام الأول السلامة والجرعة، وليس الفعالية الواسعة.

- هناك حاجة إلى نتائج التجارب البشرية التي يتم مراجعتها من قبل النظراء الآخرين للتحقق من النتائج بشكل مستقل قبل اعتبار اللقاح علاجا رائدا.

التوصيات

التزام كل مريض بالسرطان باستخدام العلاجات المعتمدة عالميا والمثبت فعاليتها في انتظار النتائج النهائية للقاح السرطان واعتماد الهيئات الصحية العالمية المختصة له

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البقاء على قيد الحياة التجارب السريرية التجارب قبل السريرية الجهاز المناعي للجسم الحمض النووي الريبوزي الصحية الروسية السلطات الصحية الروسية المعهد القومي للأورام وزارة الصحة الروسية وزارة الصحة

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي الأسبق عن وجود لقاح روسي يعالج السرطان: هدف مراوغ (فيديو)

بعد مرض أنغام، أسباب سرطان البنكرياس وهل يمكن الوقاية منه؟

الأكثر قراءة

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

نجاة اللواء محمود الحبشي مدير أمن التليفزيون المصري من حادث سير

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads