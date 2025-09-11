الجمعة 12 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الأعلى للاَثار: النوبيون حماة الوطن وبناة الحضارة عبر الأجيال

النوبة ونهر النيل،
قالت وهيبة صالح كبير الباحثين ومدير عام بالمجلس الأعلى للاَثار، إنه لطالما كان الشعب النوبي حاميًا للوطن وبانيًا للحضارات، منذ أيام الفراعنة وحتى رحلة بناء السد العالي.

 

تراث وتاريخ أرض النوبة

وتابعت: وهذه الرحلة إلى “أرض الذهب” ليست فقط استعراضًا للتاريخ والتراث، بل هي تأكيد على الدور الوطني الذي يلعبه النوبيون كجزء لا يتجزأ من النسيج المصري.

 

سحر النوبة

وكشفت، عن سحر النوبة الذي يبدأ حتى قبل الوصول إليها، فمن نافذة القطار يتغير لون النيل إلي الأزرق الصافي، وتصطف أشجار النخيل لتشكل لوحة فنية هي بمثابة عنوان للنوبة.

 

شعب النوبة وحضارة ضفاف النهر الخالد

وواصلت خلال لقائها ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم بقناة “الشمس”: هذا الارتباط بالنيل ليس مصادفة، فالنوبيون شعب نيلي بامتياز، نشأت حضارته على ضفاف النهر الخالد، ووصفت البيوت النوبية بأنها متحف مفتوح، فبياض جدرانها ليس عاديًا، بل مزين برسومات تحكي قصصًا وحكايات، وهناك تجد رسومات للطيور، أو أشكالًا هندسية ونباتية، وحتى مشاهد من حياة أصحاب البيوت، مثل رحلة الحج.

واختتمت: كل بيت في النوبة يحمل بين جدرانه قصة وحكاية، مما يجعل الزائر يشعر أنه في رحلة عبر الزمن والتراث النوبي العريق.

 

