النعناع يعالج التهابات الجلد ورائحة الفم الكريهة

فوائد النعناع، النعناع من الأعشاب العطرية التي عرفت منذ القدم حيث استخدم كمنكه للمشروبات ويستخدم كتوابل في الطهي وأيضًا في العصائر.

وفوائد النعناع، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وكان يستخدم في الطب القديم حيث يقدم كمشروب دافئ علاجي، وحاليًّا يدخل في صناعة بعض الأدوية.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن النعناع من النباتات العطرية الشهيرة التي ارتبط استخدامها منذ القدم بالصحة والعلاج والنكهة الطيبة، فهو نبات متعدد الفوائد ويستعمل طازج أو مجفف، كما يدخل في تحضير المشروبات والأطعمة والعلاجات العشبية.

القيمة الغذائية للنعناع

النعناع يحتوي على عناصر غذائية هامة مثل فيتامين A، وفيتامين C، وفيتامين B المركب، والحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والألياف الغذائية التي تدعم عملية الهضم وتحسن صحة الأمعاء، والمركبات النباتية مثل المنثول الذي يمنحه رائحته المميزة ويعمل كمسكن ومهدئ.

فوائد النعناع للصحة

وتابع، أن من فوائد النعناع للصحة:-

يعتبر النعناع مهدئ للمعدة ويقلل من عسر الهضم والانتفاخ.

يساعد في إفراز الإنزيمات الهاضمة مما يسهل امتصاص الطعام.

زيت النعناع يستخدم كعلاج طبيعي لتقليل التقلصات والانتفاخات المصاحبة لمتلازمة القولون العصبي.

أثبتت دراسات أن الكبسولات المحتوية على زيت النعناع تقلل من الألم المعوي.

استنشاق رائحة النعناع أو تدليك الجبهة بزيت النعناع المخفف يساعد على تهدئة الصداع النصفي والتوتري.

رائحة المنثول الموجودة في النعناع تساعد على فتح الممرات الهوائية وتسهيل التنفس.

مفيد في تخفيف احتقان الأنف ونزلات البرد والسعال.

مضاد للبكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

يدخل في صناعة معاجين الأسنان وغسولات الفم الطبيعية.

رائحة النعناع العطرية تساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

شاي النعناع يعد من أفضل المشروبات المسائية التي تمنح الهدوء قبل النوم.

يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في مقاومة التهابات الجلد، ويستخدم في بعض الوصفات الطبيعية لتقليل الحكة والاحمرار.

النعناع يحفز إفراز العصارات الهاضمة، ما يحسن حرق الدهون، ويمنح شعور بالامتلاء عند تناوله كشاي، مما يقلل من الرغبة في الأكل الزائد.

استنشاق زيت النعناع أو شرب شاي النعناع يساعد على زيادة اليقظة وتحفيز الدماغ.

يخفف من آلام الدورة الشهرية وتشنجات الرحم.

يقلل من الغثيان أثناء الحمل خصوصا في الشهور الأولى عند تناوله بكميات معتدلة.

يساعد في إدرار الحليب للأمهات المرضعات عند شربه دافئ.

أضرار الإفراط فى تناول النعناع

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد النعناع العديدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب:

حرقة في المعدة لبعض الأشخاص.

تفاقم أعراض الارتجاع المريئي.

يجب الحذر عند إعطائه للأطفال الرضع أو استخدام زيت النعناع المركز دون استشارة الطبيب.

