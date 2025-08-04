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صحة ومرأة

فوائد النعناع، يخفف أعراض القولون ويقوى المناعة

النعناع
النعناع

فوائد النعناع، النعناع من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لاستخداماته العديدة سواء فى الطهى أو صناعة الحلوى والعصائر أو مستحضرات العناية بالشعر والبشرة أو صناعة بعض الأدوية.

وفوائد النعناع، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن النعناع من الأعشاب العطرية المشهورة منذ آلاف السنين، ويستخدم في الطب التقليدي والحديث لما يحتويه من مركبات طبيعية فعالة مثل المنثول ومضادات الأكسدة، ويتميز برائحته المنعشة وطعمه اللذيذ، ويمكن تناوله طازج أو مجفف أو على شكل شاي وزيوت ومستحضرات طبية. 

 

فوائد النعناع للصحة 
فوائد النعناع للصحة 

فوائد النعناع للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد النعناع للصحة:-

  • يساعد النعناع في تهدئة المعدة وعلاج عسر الهضم والانتفاخ.
  • يعمل على تنشيط إفراز العصارات الهضمية مما يسهل عملية الهضم.
  • يستخدم زيت النعناع في تخفيف أعراض القولون العصبي مثل الغازات والتقلصات.
  • تناول شاي النعناع أو استنشاق رائحته يقلل من الشعور بالغثيان خاصة أثناء الحمل أو بعد العمليات الجراحية.
  • يخفف من آلام المعدة الناتجة عن التشنجات أو الحموضة.
  • يحتوي النعناع على المنثول الذي يساهم في فتح المجاري التنفسية والتخفيف من احتقان الأنف.
  • يستخدم في علاج السعال ونزلات البرد والتهابات الحلق.
  • يساعد في التخلص من البلغم وتسهيل التنفس خاصة لمرضى الربو.
  • تطبيق زيت النعناع على الجبهة أو استنشاقه يساعد في تهدئة آلام الصداع.
  • يعمل المنثول على تنشيط الدورة الدموية في الرأس مما يقلل من التوتر والضغط.
  • للنعناع خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في محاربة رائحة الفم الكريهة.
  • يدخل في تركيب العديد من معاجين الأسنان وغسولات الفم لقدرته على تنظيف الفم وإنعاشه.
  • يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في علاج حب الشباب والالتهابات الجلدية، واستخدام مستحضرات تحتوي على النعناع يهدئ البشرة المتهيجة ويقلل من الاحمرار.
  • يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين C ومركبات مضادة للأكسدة تحمي الجسم من الالتهابات.
  • يساعد في تنظيف المسام والتخلص من الدهون الزائدة، مما يمنح البشرة إشراقة طبيعية، ويمكن استخدام ماسك النعناع مع العسل أو اللبن لتفتيح الوجه وتنعيمه.
  • يساهم في محاربة البكتيريا والفيروسات وتقوية جهاز المناعة.
  • بعض الدراسات تشير إلى أن النعناع يساعد في استرخاء الأوعية الدموية، مما قد يساهم في خفض ضغط الدم.
  • يحتوي على مركبات تحسن الدورة الدموية وتدعم صحة القلب.
  • يساعد في تنقية الجسم من السموم وتحسين وظائف الكبد.
  • يساهم في تحفيز إفراز العصارة الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون.
  • زيت النعناع يحفز نمو الشعر عن طريق تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، ويساعد في التخلص من القشرة وتهدئة الحكة.
  • النعناع يعطي إحساس بالانتعاش والبرودة مما يقلل التعرق، ويستخدم في صناعة مزيلات العرق الطبيعية.

محاذير تناول النعناع 

وتابع: يفضل عدم الإفراط في تناول النعناع لمرضى ارتجاع المريء لأنه قد يزيد من ارتخاء صمام المعدة، ويجب تخفيف زيت النعناع قبل وضعه على البشرة لتجنب التهيج، مع استشارة الطبيب قبل إعطائه للأطفال أو الحوامل بكميات علاجية.

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النعناع فوائد النعناع فوائد النعناع للصحة صحة الصحة الدكتور أحمد السيد

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