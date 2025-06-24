فوائد النعناع، يقاوم الفيروسات ويقوي المناعة ويحسن الهضم

فوائد النعناع، النعناع من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها رائحة مميزة ونفاذة ويستخدم كتوابل أو فى العصائر والحلوى.

وفوائد النعناع، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية: إن النعناع هو نبات عطري يتميز برائحة منعشة وطعم مميز، ويعتبر من النباتات التي تستخدم على نطاق واسع في الطبخ والعلاجات الطبيعية.

فوائد النعناع للصحة

فوائد النعناع للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد النعناع التى تدفع لتناوله الآتي:-

النعناع يحفز إفراز العصارات الهضمية والإنزيمات، مما يساعد على تحسين عملية الهضم.

يستخدم لعلاج عسر الهضم والانتفاخ، حيث يعمل على تهدئة المعدة وتخفيف الغازات.

يحتوي النعناع على مركبات مهدئة تساعد على تقليل التشنجات العضلية في الأمعاء.

زيت النعناع فعال في تخفيف آلام القولون العصبي وتقليل الانتفاخ.

استنشاق زيت النعناع أو تدليكه على الجبهة يساعد في تخفيف الصداع الناتج عن التوتر أو الإجهاد.

يعمل كمسكن طبيعي يساهم في استرخاء العضلات.

النعناع يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات التي تساعد على تقليل الاحتقان.

يستخدم كعلاج طبيعي للربو والسعال ونزلات البرد، كما يساعد في فتح الشعب الهوائية.

استنشاق رائحة النعناع أو شربه كالشاي يساعد في تخفيف الغثيان، خاصة عند الحوامل أو المصابين بدوار الحركة.

مضغ أوراق النعناع أو استخدامه في معجون الأسنان يقلل من البكتيريا في الفم، مما يمنح نفسا منعشا ويحافظ على صحة اللثة.

أشارت بعض الدراسات إلى أن النعناع قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم.

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، يساعد النعناع في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

النعناع يعمل كمنظف طبيعي للبشرة، حيث يساعد في إزالة الشوائب وتقليل حب الشباب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

يمكن استخدام ماء النعناع أو زيته كتونر طبيعي لإغلاق المسام.

يحتوي النعناع على خصائص مهدئة تساعد في تخفيف الحكة والاحمرار الناتج عن لدغات الحشرات أو التهابات البشرة.

زيت النعناع يحفز تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يساعد في تعزيز نمو الشعر وتقليل التساقط.

يعمل كمهدئ لفروة الرأس ويخفف من الحكة والقشرة.

استخدام أقنعة تحتوي على النعناع يساعد في تفتيح لون البشرة وإكسابها مظهر منتعش وشباب.

محاذير استخدام النعناع

وتابع، على الرغم من الفوائد الكثيرة للنعناع، إلا أنه يجب استخدامه باعتدال، خاصة لمن يعانون من حساسية أو ارتجاع معدي مريئي، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض، والنعناع ليس مجرد نبات يستخدم لإضفاء نكهة للطعام، بل هو صيدلية طبيعية مليئة بالفوائد الصحية والجمالية.

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