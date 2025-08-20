النعناع يعالج الصداع والتوتر ويرطب بشرتك وشعرك

فوائد النعناع، يُعد النعناع من أكثر النباتات العطرية استخدامًا وانتشارًا في العالم، سواء في المطبخ أو الطب التقليدي أو حتى في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.





يتميز النعناع برائحته النفاذة المنعشة ونكهته المميزة التي تضفي طعمًا خاصًا على الأطعمة والمشروبات، لكنه في الوقت نفسه يحمل بين أوراقه فوائد صحية متعددة أثبتتها الدراسات الحديثة، ما يجعله نبتة لا غنى عنها في كل بيت.

وأشارت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، الى أن النعناع ليس مجرد نبات لإضافة النكهة أو رائحة منعشة، بل هو كنز طبيعي يجمع بين الفوائد الصحية والجمالية والنفسية.

أهم فوائد النعناع لصحة الجسم

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد النعناع لصحة الجسم.



القيمة الغذائية للنعناع

رغم أن أوراق النعناع صغيرة الحجم، إلا أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية. تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين (A) المفيد لصحة العينين، وفيتامين (C) المعزز للمناعة، بالإضافة إلى الحديد الذي يقي من فقر الدم، والكالسيوم المهم للعظام، والمغنيسيوم الذي يساعد في دعم وظائف العضلات والأعصاب. كما أن النعناع غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الشوارد الحرة المسببة للشيخوخة والأمراض المزمنة.

تحسين الهضم والتخفيف من اضطرابات المعدة

يُعتبر النعناع علاجًا طبيعيًا لمشكلات الجهاز الهضمي منذ القدم. فقد اعتاد الناس على شرب شاي النعناع للتخلص من الانتفاخ والغازات وتهدئة تقلصات المعدة. وتوضح دراسات علمية أن النعناع يحتوي على مركب "المنثول" الذي يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، ما يخفف من عسر الهضم ويقلل من الشعور بالامتلاء بعد الوجبات الثقيلة. كما أنه قد يكون مفيدًا في حالات القولون العصبي، إذ يساهم زيت النعناع في تقليل الأعراض المزعجة مثل التشنجات والإسهال والانتفاخ.

دعم صحة الجهاز التنفسي

رائحة النعناع القوية ليست مجرد انتعاش للحواس، بل تلعب دورًا في تحسين وظائف الجهاز التنفسي. فالمنثول يساعد على فتح الممرات الهوائية وتخفيف الاحتقان، مما يجعله علاجًا طبيعيًا للبرد والإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية. استنشاق بخار النعناع أو شرب شاي النعناع الدافئ يساعد في تلطيف الحلق والتقليل من السعال. كذلك يدخل زيت النعناع في صناعة بعض المستحضرات الطبية مثل المراهم المستخدمة لتخفيف أعراض نزلات البرد.

تخفيف الصداع والآلام

من الاستخدامات الشائعة لزيت النعناع وضعه موضعيًا على الجبهة أو الصدغين لتخفيف الصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر. حيث يعمل المنثول على تنشيط الدورة الدموية وتبريد المنطقة وتقليل الألم. بعض الدراسات أشارت إلى أن تدليك منطقة الرأس بزيت النعناع المخفف يمكن أن يكون فعالًا مثل بعض المسكنات التقليدية، ولكن دون آثار جانبية تذكر.

تعزيز صحة الفم والأسنان

النعناع يرتبط دائمًا بالنفس المنعش، ولذلك يدخل في صناعة معجون الأسنان وغسولات الفم. أوراق النعناع تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، تساعد في القضاء على الجراثيم المسببة لرائحة الفم الكريهة، كما تعمل على حماية اللثة والأسنان من التسوس والالتهابات. مضغ أوراق النعناع الطازجة ليس فقط وسيلة طبيعية لإنعاش النفس، بل يساعد كذلك على تعزيز صحة الفم بشكل عام.

دعم المناعة ومكافحة الالتهابات

تحتوي أوراق النعناع على مجموعة من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، ما يجعلها عنصرًا مهمًا في دعم الجهاز المناعي. فهي تساعد الجسم على مواجهة العدوى والفيروسات وتقليل الالتهابات المزمنة. بعض الأبحاث تشير إلى أن تناول مشروبات تحتوي على النعناع قد يساهم في تقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض مثل التهاب المفاصل.

تحسين المزاج وتقليل التوتر

لا تقتصر فوائد النعناع على الجسم فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الحالة النفسية. فقد أظهرت بعض الدراسات أن استنشاق رائحة النعناع أو شرب شاي النعناع يمكن أن يساعد في تقليل مستويات التوتر والقلق، وتحسين المزاج وزيادة القدرة على التركيز. لذلك، يُنصح الطلاب والموظفون بتناول مشروبات النعناع أو حتى استخدام زيت النعناع العطري لتعزيز الأداء الذهني خلال فترات الضغط.

فوائد النعناع للبشرة والشعر

يدخل النعناع في صناعة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة والشعر. فبفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمطهرة، يساعد على تهدئة البشرة الملتهبة والتقليل من حب الشباب. كما أن غسول الشعر المستخلص من النعناع يمنح فروة الرأس إحساسًا بالانتعاش، ويقلل من القشرة ويحفز نمو الشعر.

دور النعناع في إنقاص الوزن

النعناع ليس علاجًا مباشرًا للسمنة، لكنه قد يلعب دورًا مساعدًا. فشرب شاي النعناع بعد الوجبات يعزز من عملية الهضم ويقلل من تراكم الغازات، كما أن رائحته المنعشة قد تقلل من الشهية المفرطة للأكل. بعض خبراء التغذية يشيرون إلى أن النعناع يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي متكامل لخسارة الوزن.

الاستخدامات المتعددة للنعناع

إلى جانب فوائده الصحية، يستخدم النعناع على نطاق واسع في الطهي، حيث يضاف إلى السلطات والمشروبات والحلويات وحتى الأطباق الرئيسية لإضفاء نكهة مميزة. كما يُستخدم في صناعة العطور والزيوت العطرية بفضل رائحته المميزة.

التحذيرات والاعتدال في الاستخدام

رغم فوائده الكثيرة، فإن الإفراط في تناول النعناع قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل حرقة المعدة أو الحساسية لدى بعض الأشخاص. كما أن زيت النعناع المركز لا يُنصح باستخدامه للأطفال أو النساء الحوامل إلا تحت إشراف طبي. لذا يُفضل الاعتدال في استهلاك النعناع سواء كمشروب أو كزيت عطري.

