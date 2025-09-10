الأربعاء 10 سبتمبر 2025
حجز بلوجر بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء

حجز متهمة، فيتو
أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صانعة محتوى لإدارتها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، وبثها مقاطع فيديو خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع، وتمثل خروجًا على الآداب العامة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

كما  أمرت بالتحفظ علي موبايلات المتهمة والأدوات التي تستخدمها في ممارسة نشاطها الإجرامي وحبس شقيقها بتهمة الهروب من تنفيذ حكم مؤبد في جناية مخدرات. 

تفاصيل الواقعة

أكدت التحريات نشر المتهمة المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.


وخلال الضبط تبين وجود شقيقها برفقتها، وهو هارب من حكم قضائى بالسجن المؤبد فى جناية مخدرات، حيث تم ضبطه أيضًا.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

