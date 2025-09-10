استدعاء ربة منزل اعتدى ابنها عليها بالضرب في السلام

أمرت نيابة السلام باستدعاء ربة منزل اعتدى ابنها عليها بالضرب والشتم بسبب رغبته في بيع ادوات كهربائية لشراء المخدرات وهو الأمر الذي رفضته المجني عليها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكانت قوات الأمن، رصدت مقطع فيديو متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الاعتداء على سيدة تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة.

وبالفحص وجمع التحريات تبين أن الواقعة تتمثل في وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه ونجلها المتهم بسبب رغبة الأخير في بيع أحد الأجهزة الكهربائية لشراء المخدرات التي أعتاد تعاطيها ورفضها ذلك مما أدي إلى تصاعد الخلاف واعتداء نجلها عليها بالضرب والسب.



وأوضحت التحريات، أن شقيق المتهم صور الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرفض السيدة المعتدى عليها تحرير محضر بالاعتداء التي تعرضت له من قبل نجلها المتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

