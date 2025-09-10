الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تجديد حبس شقيقين بتهمة النصب على المواطنين في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس شقيقين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وبيع شقة سكنية لأكثر من شخص 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عدد من المواطنين من شقيقين لقيامهما بالنصب عليهم من خلال بيع وحدات سكنية لأكثر من شخص بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المشكو في حقهما، لأحدهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول التابع لمديرية أمن القاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

