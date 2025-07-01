أعراض قرحة المعدة وأسباب الإصابة بها

أعراض قرحة المعدة، قرحة المعدة من الأمراض المنتشرة بين الشباب لأسباب عديدة معظمها يتعلق بالعادات الغذائية الخاطئة.

وأعراض قرحة المعدة، معروفة وللاسف مزعجة كما أن مضاعفاتها خطيرة لذا يحرص المريض على الالتزام بالعلاج.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد: إن قرحة المعدة هي تقرحات مؤلمة تظهر في بطانة المعدة نتيجة تآكل الغشاء المخاطي الواقي بفعل الأحماض الهاضمة، وتعد من أنواع القرح الهضمية التي تشمل أيضا قرحة الاثني عشر.

أعراض قرحة المعدة

وأضاف العوضي، قد تختلف الأعراض من شخص لآخر حسب شدة الحالة، ومن أعراض قرحة المعدة:-

ألم في البطن، خاصة في الجزء العلوي وقد يزداد بعد تناول الطعام.

حرقة أو حموضة في المعدة.

غثيان أو قيء.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبرر.

انتفاخ أو شعور بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام.

تغير لون البراز إلى أسود (دليل على وجود نزيف داخلي).

أسباب قرحة المعدة

وتابع، هناك عدة عوامل تؤدي إلى حدوث قرحة المعدة، أهمها:-

العدوى ببكتيريا جرثومة المعدة.

الاستخدام طويل الأمد لمسكنات الألم مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين.

الإجهاد الشديد والضغط النفسي.

الإفراط في تناول الكافيين أو الكحول.

التدخين، لأنه يضعف بطانة المعدة.

تناول أطعمة حارة أو حمضية بكثرة.

أعراض قرحة المعدة

مخاطر قرحة المعدة

وأوضح الدكتور محمد العوضي أنه إذا لم تعالج قرحة المعدة في الوقت المناسب، فقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

النزيف الداخلي الذي قد يسبب فقر دم.

ثقب في جدار المعدة وهو من أخطر المضاعفات ويحتاج إلى تدخل جراحي فوري.

تضيق مخرج المعدة مما يعيق مرور الطعام.

زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة في بعض الحالات المرتبطة بجرثومة المعدة.

علاج قرحة المعدة

وأضاف استشارى أمراض الجهاز الهضمي، أن علاج قرحة المعدة يعتمد على السبب الرئيسي للقرحة، ويشمل:

المضادات الحيوية، لعلاج عدوى جرثومة المعدة.

مثبطات مضخة البروتون مثل الأوميبرازول لتقليل إفراز الحمض.

مضادات الحموضة لتخفيف الأعراض.

تجنب المسكنات الضارة بالمعدة.

العلاج الجراحي في حالات المضاعفات الشديدة مثل الثقب أو النزيف المستمر.

طرق الوقاية من قرحة المعدة

وتابع، أنه للوقاية من قرحة المعدة، ينصح باتباع بعض النصائح، منها:-

تجنب التدخين والكحول.

الابتعاد عن تناول المسكنات لفترات طويلة دون استشارة الطبيب.

الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن.

تقليل التوتر والإجهاد النفسي.

غسل اليدين جيدًا قبل الأكل لتقليل خطر الإصابة بعدوى جرثومية.

مراجعة الطبيب عند الشعور بأعراض غير معتادة في المعدة.

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