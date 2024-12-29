5 أطعمة من مطبخك تساعد في الوقاية من قرحة المعدة

قد تساعد بعض الأطعمة والأعشاب والمكملات الغذائية الجسم على محاربة البكتيريا المسؤولة غالبًا عن التسبب في قرحة المعدة.

وتتطور قرحة المعدة في بطانة المعدة، وهي شائعة جدًا، وتؤثر على ما بين 2.4-6.1٪ من سكان العالم، ويمكن أن تسببها عوامل مختلفة تعطل توازن بيئة المعدة، والأكثر شيوعًا هو العدوى التي تسببها بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

وتشمل الأسباب الشائعة الأخرى الإجهاد والتدخين والإفراط في تناول الكحول والإفراط في استخدام الأدوية المضادة للالتهابات، مثل الأسبرين والإيبوبروفين.

يعتمد علاج القرحة التقليدي عادةً على الأدوية التي يمكن أن تسبب آثارًا جانبية سلبية مثل الصداع والإسهال، ولهذا السبب، ارتفع الاهتمام بالعلاجات البديلة والتغذيه من قبل كل من المتخصصين الطبيين والأفراد المصابين بالقرحة على حد سواء.

عصير الملفوف

الملفوف أو الكرنب هو علاج طبيعي شائع للقرحة، واستخدمه الأطباء قبل عقود من ظهور المضادات الحيوية للمساعدة في علاج قرحة المعدة.

وعصير الملفوف غني بفيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة ثبت أنه يساعد في منع وعلاج عدوى البكتيريا الحلزونية البوابية، وهذه العدوى هي السبب الأكثر شيوعًا لقرحة المعدة.

وأظهرت العديد من الدراسات أن عصير الملفوف فعال في علاج ومنع مجموعة واسعة من قرح الجهاز الهضمي، بما في ذلك تلك التي تصيب المعدة.

لاحظت الدراسات أن الاستهلاك اليومي لعصير الملفوف الطازج يساعد في شفاء قرحة المعدة بشكل أكثر فعالية من العلاج التقليدي المستخدم في ذلك الوقت.

عرق السوس

عرق السوس هو نوع من التوابل موطنه آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ويأتي من الجذر المجفف لنبات العرقسوس وهو دواء عشبي تقليدي شائع يستخدم لعلاج العديد من الحالات.

تشير بعض الدراسات إلى أن جذر عرق السوس قد يكون له خصائص تمنع القرحة وتحاربها، وعلى سبيل المثال، قد يحفز عرق السوس المعدة والأمعاء على إنتاج المزيد من المخاط، مما يساعد على حماية بطانة المعدة، وقد يساعد المخاط الزائد أيضًا في تسريع عملية الشفاء والمساعدة في تقليل الألم المرتبط بالقرحة.

كما أفاد الباحثون أن بعض المركبات الموجودة في عرق السوس قد تمنع نمو البكتيريا الحلزونية البوابية، ومع ذلك، فإن الدراسات تستند عمومًا إلى استخدام هذه المركبات في شكل مكملات.

العسل

العسل هو غذاء غني بمضادات الأكسدة ويرتبط بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، وتشمل هذه تحسين صحة العين وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وحتى أنواع معينة من السرطان، كما يمنع أيضًا تكوين العديد من الجروح ويعزز شفائها، بما في ذلك القرحة.

علاوة على ذلك، يعتقد العلماء أن خصائص العسل المضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في مكافحة بكتيريا الملوية البوابية، وهي واحدة من أكثر أسباب قرحة المعدة شيوعًا.

الثوم

الثوم هو طعام آخر له خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا، وتسرع مستخلصاته من التعافي من القرحة وحتى تقلل من احتمالية تطورها في المقام الأول.

وتشير الدراسات إلى أن مستخلصات الثوم قد تساعد في منع نمو بكتيريا الملوية البوابية - وهي واحدة من أكثر أسباب القرحة شيوعًا.

في دراسة حديثة، ساعد تناول فصين من الثوم الخام يوميًا لمدة ثلاثة أيام في تقليل النشاط البكتيري في بطانة المعدة لدى المرضى الذين يعانون من عدوى الجرثومة الملوية البوابية.

الكركم

الكركم هو نوع من التوابل في جنوب آسيا يستخدم في العديد من الأطباق الهندية، ويمكن التعرف عليه بسهولة من خلال لونه الأصفر الغامق، وتتراوح هذه الخصائص الصحية له من تحسين وظيفة الأوعية الدموية إلى تقليل الالتهابات ومخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وللكركم إمكانات علاجية هائلة، خاصة في منع الضرر الناجم عن عدوى الجرثومة الملوية البوابية، ويساعد أيضًا في زيادة إفراز المخاط، مما يحمي بطانة المعدة بشكل فعال من المهيجات.

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