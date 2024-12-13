قرحة المعدة، الأعراض والأسباب وطرق العلاج بالمنزل

قرحة المعدة، هي تقرحات مؤلمة مفتوحة تتطور في بطانة المعدة، وتحدث عندما تقل الطبقة السميكة من المخاط التي تحمي المعدة من العصارات الهضمية، وهذا يسمح للأحماض الهضمية بتآكل الأنسجة التي تبطن المعدة، مما يتسبب في حدوث قرحة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ما الذي يسبب قرحة المعدة؟

ما بين 80% إلى 90% من قرحة المعدة ناجمة عن أحد الأسباب التالية:

عدوى ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. pyl3ori)

الاستخدام طويل الأمد لأدوية مضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين أو النابروكسين

قد تؤدي بعض عوامل الخطر الأخرى والحالات الصحية الأساسية أيضًا إلى تحلل الغشاء المخاطي الذي يبطن المعدة، مما يعرضها لأضرار حمضية يمكن أن تسبب قرحة المعدة، وقد تشمل هذه:

متلازمة زولينجر إليسون

مرض كرون

تدخين السجائر

شرب الكحول

العدوى الفيروسية

علاجات السرطان، مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي

انسداد الأمعاء

اضطرابات التسلل المعدي، مثل الخباثة

أعراض قرحة المعدة

ترتبط عدة أعراض بقرحة المعدة، وتعتمد شدتها على شدة القرحة.

وتعد أكثر الأعراض شيوعًا هو الشعور بالحرقان أو الألم في منتصف البطن، بين الصدر والسرة.

عادةً ما يكون الألم أكثر شدة عندما تكون المعدة فارغة ويمكن أن يستمر لبضع دقائق إلى عدة ساعات، ومع ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن الألم قد يزداد سوءًا عند البدء في تناول الطعام.

قد تشمل الأعراض الأخرى لقرحة المعدة ما يلي:

حرقة المعدة

عسر الهضم

ألم في البطن

فقدان الوزن غير المقصود

عدم الرغبة في تناول الطعام بسبب الألم

الغثيان

القيء

الانتفاخ

الشعور بالامتلاء بسهولة

براز داكن وقطراني

قيء دموي أو يشبه حبيبات القهوة

وعلى الرغم من أن الانزعاج قد يكون خفيفًا، إلا أن القرحة يمكن أن تتفاقم إذا لم يتم علاجها، ويمكن أن تصبح القرحة النازفة مهددة للحياة.

كيف يتم علاج قرحة المعدة؟

يعتمد علاج قرحة المعدة على السبب والشدة، ويمكن علاج معظم القرحات بوصفة طبية من الطبيب، ولكن في حالات نادرة، قد تكون الجراحة ضرورية.

العلاج غير الجراحي

إذا كانت قرحة المعدة ناتجة عن جرثومة الملوية البوابية، فسوف يصف الطبيب المضادات الحيوية والأدوية التي تسمى مثبطات مضخة البروتون (PPIs)، وتعمل مثبطات مضخة البروتون على حجب خلايا المعدة التي تنتج الحمض.

وقد يصف الطبيب مثبطات مضخة البروتون فقط إذا كانت قرحة المعدة لديك ناجمة عن تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

في بعض الأحيان، يمكن استخدام حاصرات مستقبلات الهيستامين 2 بدلًا من مثبطات مضخة البروتون، وقد تساعد مضادات الحموضة في تخفيف الأعراض.

من المرجح أن يحتاج المريض إلى إجراء تنظير داخلي آخر في غضون 4 إلى 6 أسابيع للتحقق مما إذا كانت قرحة المعدة قد تم علاجها بشكل صحيح.

العلاج الجراحي

في حالات نادرة جدًا، تتطلب قرحة المعدة المعقدة إجراء عملية جراحية إذا:

استمرت في العودة

لم تلتئم

نزفت

تمزقت المعدة

منعت الطعام من التدفق من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة

قد تشمل الجراحة:

إزالة القرحة بالكامل

أخذ أنسجة من جزء آخر من الأمعاء وتغطيتها بموقع القرحة

ربط الشريان النازف

قطع إمداد الأعصاب للمعدة لتقليل إنتاج حمض المعدة

إذا كان المريض يعاني من قرحة نازفة نشطة، فمن المحتمل أن يتم إدخاله إلى المستشفى لتلقي علاج مكثف بالتنظير الداخلي وأدوية القرحة الوريدية، وقد يحتاج أيضًا إلى نقل دم.

العلاجات المنزلية لقرحة المعدة

قد تساعد بعض العلاجات المنزلية في تخفيف أعراض وتأثيرات قرحة المعدة، بما في ذلك:

تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد

تناول البروبيوتيك

تناول مكملات الصبار

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