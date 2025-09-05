مجموعة مصر، موعد مباراة بوركينا فاسو ضد جيبوتي في تصفيات كاس العالم

يلتقي منتخب بوركينا فاسو خارج ملعبه مع جيبوتي مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويلعب منتخبا بوركينا فاسو وجيبوتي ضمن مجموعة مصر الأولى في تصفيات كأس العالم رفقة غينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا.

موعد مباراة بوركينا فاسو وجيبوتي

يلتقي منتخب بوركينا فاسو خارج ملعبه مع جيبوتي في السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



بوركينا فاسو ضد جيبوتي

ويرغب المنتخب البوركيني في حصد النقاط الثلاث قبل مواجهة مصر الثلاثاء المقبل بالعاصمة البوركينية "واجادوجو" في مواجهة ستحسم مصيره في التصفيات، وفي حالة لم يتمكن من إزاحة مصر عن الصدارة، يأمل أن يكون ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات التسع ليحظى بفرصة خوض الملحق.



قائمة منتخب بوركينا فاسو

حراسة المرمى: كوفي كواكو هيرفي – نيكييما كيلان باسبا – سانو لادجي إبراهيما – بازيمو كلوفيس

الدفاع: كابوري عيسى – ياجو ستيف – تابسوبا إدموند – ناجالو أداما – دايو إيسوف – كواسي جاي أرسين – جيجا ياكوبا ناصر – أيايندي راشيد

خط الوسط: سيمبوري سعيدو – زونجرانا محمد – بادولو سيدريك – تييندريبوقو جوسويه – توري إبراهيم بلاطي – مينونجو جورجي – يودا عبدول رزاق

الهجوم: تراوري برتران – واتارا دانجو – كالو إريي-بي سيرياك – كوناتي محمد – كابوري بيير لاندري – كوناتي فايسال – بودا أوسيني.

ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم



ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 11 نقطة خلف مصر صاحبة الصدارة بفارق 5 نقاط بينما يحتل منتخب جيبوتي المركز السادس والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط على بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني وياتي سيراليون في المركز الثالث برصيد 9 نقاط فيما تتواجد غينيا بيساو بالمركز الرابع ولديه 7 نقاط ثم اثيوبيا 6 نقاط وجيبوتي نثطة واحدة

مباراة سيراليون وغينيا بيساو

وتعادل مباراة منتخب سيراليون وغينيا بيساو بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس الخميس، ضمن مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

والتقى المنتخبان سيراليون وغينيا بيساو، على أرضية الملعب الوطني 24 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا لكأس العالم.

وجاء هدف منتخب سيراليون في الدقيقة 45+1 عن طريق كي كامارا، فيما أدرك غينيا بيساو التعادل عن طريق ماما بالدي في الدقيقة 74.

