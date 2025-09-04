الخميس 04 سبتمبر 2025
رياضة

دوري الكرة النسائية، تشكيل المصري أمام اتحاد بسيون

المصري، فيتو
المصري، فيتو

الكرة النسائية، أعلن حسام حمادة المدير الفني للفريق الأول للكرة النسائية بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته أمام مضيفه فريق اتحاد بسيون والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الخميس على ملعب بسيون ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.

 

تشكيل المصري للكرة النسائية أمام اتحاد بسيون 

 وتضم التشكيلة الأساسية كل من: هبه محمد  لحراسة المرمى،  خديجة مجاهد،  مريم عبد الرازق، هدى عبد اللطيف،  مها حمدي لخط الظهر، سارة محمد، ياسمينا عصام، فرح يوسف  لخط الوسط، سلمى محمد، أسانا ابراهيم، أونايس جودوين لخط الهجوم.
فيما ضمت قائمة البدلاء أحلام مصطفى، سهام شعبان، مريم السيد، مروة السعيد، رنا مسعد، سنية سيد، اسراء محمد، فرح حسن، فرح أحمد.

فيما يتكون الجهاز الفني من:  حسام حمادة، مديرًا فنيًا، محمد سعد أبو النصر، مدربًا عامًا، محمد أسامة  الغصناوي، مدربًا لحارسات المرمى،  رضوي أحمد محمد عبد الواحد، رئيسُا للجهاز الطبي،  عادل المحروقي، مشرفُا ماليًا وإداريًا.

وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، عدا مباراة مسار والبنك الأهلي التي تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر المقبل.

مواعيد مباريات اليوم في الكرة النسائية

ويلتقى اليوم كل من الأهلي وفريق رع على ملعب الأخير فيما يستضيف إنبي نظيره اس اي كا.

ويحل الزمالك ضيفا على فريق بيراميدز، ويواجه اتحاد بسيون نظيره المصري البورسعيدي، ويواجه بالم هيلز فريق المقاولون العرب، ويستضيف مودرن سبورت فريق زد، بينما يواجه وادي دجلة فريق الطيران.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الأولى في الكرة النسائية كالتالى: 

وادي دجلة 6-2 المقاولون العرب

إنبي 5-0 زد

بيراميدز 1-0 الطيران

رع 1-3 مسار

الزمالك 0-0 إس إي كا

اتحاد بسيون 0-3 البنك الأهلي

بالم هيلز 0-3 الأهلي

مودرن سبورت 4-1 المصري

فيما كانت مباريات الجولة الثانية كالتالى

الأهلي  9 – 0 بسيون 

وادي دجلة 5 – 2 زد

المقاولون العرب 1 – 0 مودرن سبورت

 رع 0 – 0 البنك الأهلي

الطيران 0 – 0 إنبي 

إس أي كا 4 – 2 بيراميدز

المصري 3 – 1 بالم هيلز

مسار 3 – 0 الزمالك 

 كان مسار توج بلقب الدوري المصري للسيدات بالموسم الماضي (2024/2025)، وذلك بعد منافسة وصلت مع الأهلي إلى المراحل الأخيرة من المسابقة، وحقق الأهلي لقب كأس مصر، بعد أن تفوق على وادي دجلة في المباراة النهائية بهدف دون رد.

الكرة النسائية المصري اتحاد بسيون مواعيد مباريات اليوم في الكرة النسائية

