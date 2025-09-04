بعد التوقف الدولي، موعد مباراة سيراميكا وسموحة في الدوري

يستعد فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة على ماهر لمواجهته القادمة ببطولة الدوري المصري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي حاليا.

موعد مباراة سيراميكا وسموحة في الدوري المصري

ويلتقي فريقا سيراميكا وسموحة فى التاسعة مساء السبت 13 من سبتمبر الجاري في الأسبوع السادس من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سيراميكا يستعيد مصابية

وعاد سيراميكا لاستئناف تدريباته بعد انتهاء الراحة أمس الأربعاء، وشهدت التدريبات الجماعية للفريق عودة كريم الدبيس الظهير الأيسر بعد تعافيه من إصابة بمزق فى العضلة الضامة وخالد عبد الفتاح الظهير الأيمن الذى تعرض هو الآخر لمزق فى الضامة خلال تدريبات الفريق، كما تأكدت سلامة المغربى أحمد بلحاج بعد الشكوى التى شعر بها فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة.



ويسعي الجهاز الفنى بقيادة على ماهر لتجهيز الثلاثى قبل مواجهة سموحة المرتقبة.

ويخضع عبد الله مجدى الظهير الأيمن لفريق سيراميكا لبرنامجه التأهيلى بعدما تعرض لإصابة قوية بمزق فى العضلة الضامة خلال عملية الإحماء قبل مباراة فريقه أمام زد فى الجولة الثانية والتى انتهت بالتعادل السلبى ليغيب على إثرها عن مواجهتى إنبى والمقاولون والتى حقق خلالها الفريق الفوز.

ترتيب سيراميكا في الدوري

ويحتل سيراميكا المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر مثله، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

