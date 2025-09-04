منتخبات عربية قريبة من التأهل لكأس العالم.. مصر والمغرب الأقرب.. وتونس والجزائر ينتظران.. و5 منتخبات عربية آسيوية تدخل دائرة التنافس أكتوبر المقبل

تشهد الأجندة الكروية الدولية خلال سبتمبر الجاري، اقتراب عدد من المنتخبات العربية من التأهل لـكأس العالم 2026، وفي مقدمتهم مصر والمغرب بالتصفيات الأفريقية، والمملكة السعودية في التصفيات الأسيوية.

التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

على مستوى قارة أفريقيا، هناك آمال عريضة لمنتخبات شمال أفريقيا وتحديدًا مصر والمغرب لحسم التأهل في سبتمبر الجاري.

تأهل منتخب مصر

وسيلتقي رفاق محمد صلاح في أجندة سبتمبر مع أثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9 من الشهر الجاري علي الترتيب.

في حال الفوز بالمباراتين ستصل مصر إلى 22 نقطة في الصدارة، بينما في المقابل سيكون رصيد أقرب ملاحقيها على الأكثر 14 نقطة.

وهذا في إشارة إلى سيراليون الثالث بـ8 نقاط وذلك حال فوزها في مباراتيها خلال الشهر الحالي، ووقتها قبل جولتين من النهاية سيكون من المستحيل عليها الوصول إلى 22 نقطة ومن ثم تضمن مصر الصدارة.

بوركينا فاسو الثاني لو خسرت من مصر وفازت بالمباراة التي ستلعبها ضد جيبوتي فإن رصيدها سيصبح أيضًا 14 وسيكون مستحيل لها معادلة رصيد الفراعنة.

اقتراب تأهل المغرب

على صعيد المجموعة الخامسة، يتصدر منتخب المغرب الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيها تنزانيا قبل 3 جولات على النهاية.

وفي حال فازت المغرب على النيجر يومي 5 و8 سبتمبر فإنها ستصل للنقطة 21 ومن ثم سيكون من المستحيل على أي فريق معادلة رصيدها النقطي، كون وصيفتها زامبيا لها 9 نقاط ويتبقى لها 3 مباريات الفوز بهم سيجعل رصيدها 18 نقطة.

المغرب

اقتراب تأهل الجزائر وتونس

على مستوى المجموعة السابعة يتصدر المنتخب الجزائري الترتيب بـ15 نقطة بفارق 3 عن موزمبيق الثاني و6 عن بوتسوانا الثالث قبل 10 جولات على النهاية.

وحال فازت الجزائر يومي 5 و8 الجاري على بوتسوانا وغينيا فإنها ستصل إلى 21 نقطة، وسيتعين عليها فقط في تلك الحالة انتظار تعثر موزمبيق إما بالتعادل مرتين أو بالخسارة كي تحصد بطاقة العبور للمونديال الأمريكي الشمالي.

ثامن المجموعات تتصدرها تونس برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن ناميبيا الثاني و6 عن ليبيريا الثالث.

وحال حقق نسور قرطاج الفوز على ليبيريا ثم غينيا الإستوائية سيصلون إلى 22 نقطة، ولكن سيتعين عليهم انتظار تعثر الوصيف ناميبيا.

وقتها سيكفي تونس كي تتأهل مباشرة خسارة ناميبيا أحد مباراتيها أو التعادل في الاثنين، حيث ستلعب ضد مالاوي ثم ساو تومي وبرينسيب.

مواعيد مباريات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم

انطلقت مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمس الأربعاء، وسط منافسات قوية بين المنتخبات من أجل حسم التأهل للمونديال.

- المجموعة السادسة

- سيشيل × الجابون الأربعاء ( 0\4)

الخميس 4 سبتمبر

- المجموعة الأولى

- غينيا بيساو × سيراليون (19:00)

- المجموعة الرابعة

- موريشيوس × الرأس الأخضر (19:00)

- أنجولا × ليبيا (19:00)

- الكاميرون × إسواتيني (22:00)

- المجموعة السابعة

- الجزائر × بوتسوانا (22:00)

- المجموعة الثامنة

- سان تومي وبرينسيبي × غينيا الاستوائية (19:00)

- تونس × ليبيريا (22:00)

- المجموعة التاسعة

- تشاد × غانا (16:00)

- مدغشقر × جمهورية أفريقيا الوسطى (19:00)

- مالي × جزر القمر (22:00)

الجمعة 5 سبتمبر

المجموعة الأولى

- جيبوتي × بوركينا فاسو (19:00)

- مصر × إثيوبيا (22:00)

- المجموعة الثانية

- جنوب السودان × الكونغو الديمقراطية (15:00)

- موريتانيا × توجو (22:00)

- السنغال × السودان (22:00)

- المجموعة الثالثة

- ليسوتو × جنوب أفريقيا (19:00)

- بنين × زيمبابوي (19:00)

-المجموعة الخامسة

- الكونغو × تنزانيا (19:00)

- المغرب × النيجر (22:00)

المجموعة السادسة

- كينيا × جامبيا (16:00)

- ساحل العاج × بوروندي (22:00)

- المجموعة السابعة

- الصومال × غينيا (15:00)

- أوغندا × موزمبيق (19:00)

- المجموعة الثامنة

- ناميبيا × ملاوي (16:00)

السبت 6 سبتمبر

- المجموعة الثالثة

- نيجيريا × رواندا (19:00)

السعودية

المنتخبات العربية الآسيوية القريبة من التأهل

بالنسبة للمنتخبات العربية الآسيوية فهناك 5 منتخبات تحلم بالتأهل للمونديال ولكنها ستلعب في ملحق خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتضم المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي 3 منتخبات كلها عربي وهي: قطر والإمارات وعمان، بينما تلعب السعودية والعراق في الثانية.

وسيتأهل بطل كل مجموعة بشكل مباشر للمونديال بينما سيلتقي الوصيفان في مواجهة فاصلة الفائز منها سيلعب في ملحق ما بين القارات.

