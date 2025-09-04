الشمس يتعاقد مع فريدة أبو هاشم بطلة العالم للخماسي الحديث (صور)

تعاقد نادي الشمس مع البطلة فريدة أبو هاشم لاعبة منتخب مصر في الخماسي الحديث، قادمة من طلائع الجيش حتى نهاية الأولمبياد المقبل.

جاء ذلك في حضور أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة النادي وتامر علي مستشار المجلس.

أبوزيد: هدفنا مواصلة تحقيق الميداليات الأولمبية

وأكد أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة النادي، أن التعاقد مع فريدة أبو هاشم يأتي ضمن استراتيجية واضحة للنهوض بكل الألعاب داخل النادي، مشيرًا إلى أن هدف النادي هو مواصلة تحقيق الميداليات الأولمبية مثلما فعل البطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي.

فريدة أبو هاشم تنضم لنادي الشمس

وأعربت فريدة أبو هاشم عن سعادتها بعودتها إلى الشمس، مؤكدة أن النادي يمتلك تاريخًا كبيرًا في صناعة الأبطال، وأنها تسعى لرد الجميل بتقديم أفضل ما لديها خلال الفترة المقبلة واعتلاء منصات التتويج باسم النادي.

وحصلت فريدة على ذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث التي أقيمت مؤخرًا في ليتوانيا، بعدما قدمت أداء مميزا خطف الأنظار في المسابقة العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.