الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اشتعال الحرب الكلامية، إبراهيم سعيد يدعم شوبير في مواجهة الصقر والحضري

ابراهيم سعيد واحمد
ابراهيم سعيد واحمد شوبير، فيتو

دخل إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق على خط حرب التصريحات والتغريدات بمواقع السوشيال ميديا التي اشتعلت الساعات الماضية بين الثلاثي “احمد شوبير وعصام الحضري وأحمد حسن” بسبب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني. 

إبراهيم سعيد يدعم أحمد شوبير في أزمته مع الصقر والحضري

ونشر إبراهيم سعيد تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” داعما لموقف أحمد شوبير ضد الحضري والصقر قائلا: “تتفق تختلف مع كابتن أحمد شوبير كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي ويمكن أنا أكتر حد اختلفت معاه كتير في أوقات بس والله أجدع وأطيب حد تتعامل معاه عن قرب وراجل جدع وابن اصول ومن الشخصيات الجميلة، تعرف الشخص وقت الأزمات ووقت الشدة بشكر الشدة والأزمة من عند ربنا اللي خلتني أعرف ناس رجالة وإن الأصول عمرها ما غيرتهم أما الاختلاف في الكورة ده طبيعي، بالتوفيق يا كابتني فيما هو قادم بإذن الله". 

 

 

حرب النجوم ضد العميد حسام حسن

وشهدت الساعات الماضية لغط وتراشق عبر بوستات مواقع التواصل الاجتماعي من نجمي الكرة المصرية السابقين أحمد حسن وعصام الحضري ضد الإعلامي أحمد شوبير المناصر والداعم لحسام حسن المدير الفني للفراعنة. 

 

أزمة شوبير وأحمد حسن والحضري

بدأت الأزمة بنشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، مدرب الحراس الحالي لمنتخب مصر الثاني، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي ظهر خلاله رفقة أحمد حسن، لاعب وسط منتخب مصر السابق، والذي قال خلاله الحضري: «بتمرن دلوقتي مع العميد الأصلي على العالم»، ملمحًا للمقارنة بين حسام حسن، وأحمد حسن، اللذين حصلا على لقبي عميدي لاعبي العالم السابقين.

وأعقبه رد الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه التليفزيوني على قناة الأهلي والذي طالب مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التدخل من أجل وقف محاولات التقليل والسخرية المستمرة من حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

لكن  أحمد حسن رد برسالة نارية إلى الإعلامي أحمد شوبير تحمل تهكما لحارس الأهلي السابق.

ودخل عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في مصر، ومدرب حراس منتخب الفراعنة الثاني على خط الحرب الكلامية التي اندلعت الثلاثاء بين الإعلامي أحمد شوبير والصقر أحمد حسن.

ونشر الحضري رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نصها: "مذيع  الإسقاط والتنمر والكيمىي كيمىي كا  والكيمىي كيمىي كو  بيقول نصائح  ، طيب انصح نفسك الأول.. ".

