بعد رحيله عن صفوف الريدز، رسالة وداع مؤثرة من محمد صلاح إلى هارفي إليوت

وجّه المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رسالة وداع مؤثرة إلى زميله السابق هارفي إليوت بعد رحيله عن صفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة متجهًا إلى أستون فيلا.

محمد صلاح يودع اليوت

وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، نشر صلاح صورتين جمعتهما معًا بقميص ليفربول، وأرفق بهما كلمات مؤثرة قال فيها: “ستبقى دائمًا في الذاكرة، فقد منحت إخلاصك للفريق في كل مرة شاركت فيها”.

وأضاف قائد منتخب مصر: "لقد رحلت بطلًا، وأنا واثق أنك ستكون إضافة كبيرة لفريقك الجديد.. إنهم محظوظون بوجودك بينهم".

علاقة محمد صلاح واليوت

ارتبط إليوت الذي يُعد من أبرز المواهب الشابة التي برزت مع ليفربول في المواسم الماضية بعلاقة قوية مع محمد صلاح سواء داخل الملعب أو خارجه حيث شاركا معًا في العديد من المباريات الحاسمة.

رسالة صلاح تعكس مكانة إليوت لدى نجوم ليفربول كما تبرز شخصية "الملك المصري" الذي اعتاد على دعم زملائه وتشجيعهم حتى بعد مغادرتهم النادي.

ومن المتوقع أن يحظى إليوت بفرصة أكبر لإثبات نفسه في تجربته الجديدة مع أستون فيلا، فيما سيظل حاضرًا في ذاكرة جماهير ليفربول وزملائه السابقين.

ويتواجد محمد صلاح بمعسكر منتخب مصر الحالي استعدادا لمواجهة إثيوبيا غدا الجمعة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.

