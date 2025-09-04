وزير الرياضة يتواصل مع أبو ريدة لاحتواء أزمة مسئولي المنتخبات

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا بالمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم شدد خلاله على ضرورة احتواء أية أزمات تنشب بين مسئولي المنتخبات الوطنية وكذلك بينهم وبين المؤسسات الإعلامية.

وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة مسئولي المنتخبات

وجاء ذلك في إطار الحرص الكامل للحفاظ على استقرار المنتخبات الوطنية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لتحقيق الإنجازات وتجاوز مختلف التحديات.

وأكد وزير الرياضة أن نشوب أية خلافات بين أطراف المنظومة الكروية من شأنه التأثير سلبيا على مسيرة المنتخبات الوطنية خاصة فى ظل الارتباطات الرسمية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم سواء بتأهله لنهائيات كأس العالم 2026 أو منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والتى تستضيفها المغرب 2025.

وثمن وزير الشباب والرياضة من البيان الصادر من المهندس هاني ابوريدة أمس بشأن التأكيد على أهمية الاستقرار كواجب وطني على الجميع ضرورة الالتزام به فى هذه المرحلة المهمة التى تشهد ارتباطات عديدة لكل المنتخبات الوطنية على الساحة العربية والإفريقية والعالمية.

وأضاف صبحي أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة لما يمتلكه من مكانة وخبرات دولية رفيعة المستوى يسير بخطى ثابتة لتحقيق الاستقرار للمنتخب الوطني لكرة القدم وكل المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها موجها باتباع الكود المؤسسي وتطبيق مدونة السلوك الأخلاقي فى التصدي لأي خروج عن النص .

حرب النجوم ضد العميد حسام حسن

وشهدت الساعات الماضية لغط وتراشق عبر بوستات مواقع التواصل الاجتماعي من نجمي الكرة المصرية السابقين أحمد حسن وعصام الحضري ضد الإعلامي أحمد شوبير المناصر والداعم لحسام حسن المدير الفني للفراعنة.

أزمة شوبير وأحمد حسن والحضري

وبدأت الأزمة بنشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، مدرب الحراس الحالي لمنتخب مصر الثاني، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي ظهر خلاله رفقة أحمد حسن، لاعب وسط منتخب مصر السابق، والذي قال خلاله الحضري: «بتمرن دلوقتي مع العميد الأصلي على العالم»، ملمحًا للمقارنة بين حسام حسن، وأحمد حسن، اللذين حصلا على لقبي عميدي لاعبي العالم السابقين.

