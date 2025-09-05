الجمعة 05 سبتمبر 2025
اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة

مرتبات، فيتو
مرتبات، فيتو

يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة.

 

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

وبالحديث عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025، فمن المقرر أن يتم صرف المرتبات  للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، اعتبارًا من 24 في الشهر نفسه.

وفي ذات السياق أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر  ٢٠٢٥، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. 

وأوضحت أنه تم تحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٥، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

 

موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر

 قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٧، ٨، ١٢ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات نوفمبر بدءًا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءًا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام  ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

 

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

