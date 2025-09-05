ترامب يوقع أمرا بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15%

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أمرًا بتطبيق الرسوم الجمركية المخفضة المعلنة في يوليو على واردات السيارات والسلع الأخرى من اليابان.

وتقل حالة عدم اليقين بالنسبة لقطاع السيارات الياباني الضخم، ويتأكد اتفاق لاستثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في مشاريع أمريكية بإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق بين الولايات المتحدة وحليفها الآسيوي الرئيسي بعد مفاوضات لأشهر.

وتدخل الرسوم الجمركية المخفضة على السيارات اليابانية حيز التنفيذ بعد سبعة أيام من نشر الأمر.



التعريفات الجمركية الأمريكية

ويعني أمر ترامب أن التعريفات الجمركية الأمريكية المخفضة على السيارات اليابانية من 27.5% حاليًا إلى 15% ستدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية الشهر الجاري، حسبما ذكرت "رويترز" في وقت سابق نقلًا عن مصدر حكومي ياباني.

وتسببت الرسوم التي فرضها ترامب على الشحنات العالمية في أضرار بالغة لشركات صناعة السيارات اليابانية.

وفي الشهر الماضي، قالت شركة تويوتا إنها تتوقع خسائر بما يقرب من 10 مليارات دولار جراء رسوم ترامب على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة.

وينص أمر ترمب على أن اليابان "تعمل على التنفيذ السريع لزيادة مشترياتها من الأرز الأمريكي بنسبة 75%، ومشتريات السلع الزراعية الأمريكية، بما في ذلك الذرة وفول الصويا والأسمدة والإيثانول الحيوي"، وغيرها من المنتجات الأمريكية بإجمالي ثمانية مليارات دولار سنويًا.



الإنفاق الدفاعي

وفي إطار الاتفاق، ستشتري اليابان 100 من طائرات بوينج، وترفع الإنفاق الدفاعي مع الشركات الأمريكية إلى 17 مليار دولار سنويًا، من 14 مليار دولار، حسبما قال البيت الأبيض في يوليو.

وقالت اليابان في يوليو، إن حصة وارداتها من الأرز الأميركي قد تزيد بموجب الإطار الحالي، لكن الاتفاق "لا يضحي" بالزراعة اليابانية.

ويؤكد الأمر الذي وقعه ترمب موافقة الحكومة اليابانية على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة في مشاريع ستختارها الحكومة الأميركية.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين 230 مليار دولار تقريبًا في عام 2024 حين حققت اليابان فائضًا تجاريًا بلغ حوالي 70 مليار دولار.

