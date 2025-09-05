محمود أبو الدهب: الأهلي تأثر بغياب إمام عاشور رغم وجود زيزو وبن شرقي

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني فنيًّا في غياب إمام عاشور بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال محمود أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية: الأهلي تأثر سلبيًّا بغياب إمام عاشور خلال الفترة الماضية رغم وجود الثنائي أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي داخل أرض الملعب".



وأضاف: "هناك علامات استفهام كبيرة حتى الأن على مستوى الثنائي أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي مع الأهلي، فلم يقدم كلاهما الأداء المنتظر منه، عكس ما كانا عليه في الزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.