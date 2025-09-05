الجمعة 05 سبتمبر 2025
رياضة

محمود أبو الدهب: الأهلي تأثر بغياب إمام عاشور رغم وجود زيزو وبن شرقي

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني فنيًّا في غياب إمام عاشور بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.


وقال محمود أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية: الأهلي تأثر سلبيًّا بغياب إمام عاشور خلال الفترة الماضية رغم وجود الثنائي أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي داخل أرض الملعب".


وأضاف: "هناك علامات استفهام كبيرة حتى الأن على مستوى الثنائي أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي مع  الأهلي، فلم يقدم كلاهما الأداء المنتظر منه، عكس ما كانا عليه في الزمالك.

الجريدة الرسمية
