رضا عبد العال: زيزو يعاني من الضغط بسبب مقارنته بـ"خوان ألفينا بيزيرا"

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك يمتلك مهارات فنية عالية وهو ما ظهر في المباريات القليلة التي شارك بها مع القلعة البيضاء في بطولة الدوري الممتاز.



وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية: خوان ألفينا بيزيرا يتفوق على أحمد سيد زيزو من حيث المهارة والمراوغة، وأرى أن الأخير يعاني من الضغط الجماهيري بسبب مقارنته بـخوان بيزيرا الذي خطف قلوب الجماهير البيضاء.



وتابع: خوان ألفينا بيزيرا قدم أوراق اعتماده سريعًا لجماهير الزمالك والجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الفريق، وأصبح اللاعب الأهم في تشكيلة الفريق هذا الموسم.

