أدهم نابلسي يفاجئ جمهور معرض دمشق الدولي بعد اعتزاله الفن (فيديو)

فاجأ الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي الجمهور بظهور خاص له ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، وذلك بعد اعتزاله الفن في عام 2021.

أدهم نابلسي في معرض دمشق الدولي

وتصدر أدهم نابلسي حديث السوشيال ميديا، بسبب دعوته الحضور إلى أداء صلاتي العشاء والمغرب في المعرض بعد غياب سنوات عن الأضواء.

وشهدت فعاليات الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي لحظة استثنائية مساء الخميس، بمشاركة الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.

شاركت الصفحة الرسمية لمعرض دمشق الدولي على موقع "فيسبوك"، صورًا لـ أدهم نابلسي وهو يؤم جموع المصلين في ساحة الأعلام.

وكانت إدارة المعرض قد أعلنت مسبقًا حضورًا "مميزًا" للنابلسي ضمن الفعاليات الموازية، في أول ظهور جماهيري له منذ اعتزاله الفن وابتعاده عن الأضواء قبل سنوات.

وأشارت إلى أنه سيشارك المصلين والزائرين في أداء صلاتَي المغرب والعشاء داخل ساحة الأعلام حيث يقام المعرض.

وكان أدهم النابلسي كشف لأول مرة عن كيف ومتى اتخذ قرار اعتزال الغناء، وذلك من خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال أدهم النابلسي في في وقت سابق له: "إنه في شهر رمضان الماضي قد قرر أن يغلق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يشغله شيء عن عبادة الله في هذا الشهر الكريم".

وأوضح "النابلسي" أنه كان يستعد لإطلاق ألبوم غنائي جديد مكوَّن من 12 أغنية، كان سيبدأ في تسجيله بعد شهر رمضان، إلا أنه في العشر الأواخر من رمضان منحه الله تعالى القوة أن يتراجع عن قرار تسجيل الألبوم، وشعر براحة كبيرة لهذا القرار، وظل قرار الاعتزال النهائي يراوده حتى استخار الله عز وجل وقرر أن يعتزل الغناء نهائيًّا.

كما توجه النابلسي بالشكر لكل شخص دعمه وتقبل قراره ودعا الله له بالثبات، موضحًا أنه بدعوات هؤلاء استطاع أن يختم القرآن الكريم ويحصل على إجازة في التلاوة والتجويد.

وكان الفنان الأردني أدهم النابلسي، أعلن، اعتزاله الغناء وتفرغه للعبادة بهدف ”إرضاء الله“

وقال النابلسي في فيديو نشره حينها عبر قناته الرسمية على يوتيوب: ”هذا الفيديو لأقول لكم خبرا سعيدا جدا بالنسبة إلي.. كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر.. الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين“.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.