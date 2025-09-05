الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتفاع عدد ضحايا سقوط "ملاكي" برشاح بلبيس إلى 3 وفيات والبحث جار عن مفقودين

سقوط ملاكي برشاح
سقوط "ملاكي" برشاح بلبيس، فيتو

ارتفعت حصيلة حادث سقوط سيارة ملاكي في الرشاح المجاور لكوبري ملوينا بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية صباح اليوم الجمعة، إلى 3 وفيات، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها المكثفة للبحث عن مفقودين آخرين.

سقوط سيارة ملاكي في رشاح بلبيس بالشرقية وجهود مكثفة لاستخراج ركابها (صور)

توافد العشرات من الأهالي الذين خيمت عليهم أجواء الحزن والقلق

وشهد موقع الحادث توافد العشرات من الأهالي الذين خيمت عليهم أجواء الحزن والقلق، في انتظار ما تسفر عنه عمليات البحث والإنقاذ التي تجريها فرق الحماية المدنية بالشرقية.

شهود عيان..السيارة كانت ضمن موكب زفة عروسين

وأوضح شهود عيان أن السيارة كانت ضمن موكب زفة عروسين، سقطت في أحد المصارف "رشاح" بمدينة بلبيس.
 

الجثامين الثلاثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة

وفي متابعة للحادث، أفادت مصادر طبية بمستشفى بلبيس المركزي أنه تم استقبال الجثامين الثلاثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفنهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

