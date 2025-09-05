ارتفاع عدد ضحايا سقوط "ملاكي" برشاح بلبيس إلى 3 وفيات والبحث جار عن مفقودين

ارتفعت حصيلة حادث سقوط سيارة ملاكي في الرشاح المجاور لكوبري ملوينا بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية صباح اليوم الجمعة، إلى 3 وفيات، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها المكثفة للبحث عن مفقودين آخرين.

توافد العشرات من الأهالي الذين خيمت عليهم أجواء الحزن والقلق

وشهد موقع الحادث توافد العشرات من الأهالي الذين خيمت عليهم أجواء الحزن والقلق، في انتظار ما تسفر عنه عمليات البحث والإنقاذ التي تجريها فرق الحماية المدنية بالشرقية.

شهود عيان..السيارة كانت ضمن موكب زفة عروسين

وأوضح شهود عيان أن السيارة كانت ضمن موكب زفة عروسين، سقطت في أحد المصارف "رشاح" بمدينة بلبيس.



الجثامين الثلاثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة

وفي متابعة للحادث، أفادت مصادر طبية بمستشفى بلبيس المركزي أنه تم استقبال الجثامين الثلاثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفنهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.