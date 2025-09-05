الجمعة 05 سبتمبر 2025
محافظات

سقوط سيارة ملاكي في رشاح بلبيس بالشرقية وجهود مكثفة لاستخراج ركابها (صور)

شهدت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية حادثًا مروعًا منذ قليل، عقب سقوط سيارة ملاكي يستقلها عدد من الأشخاص في رشاح بالمنطقة. 

أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، 4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث أتوبيس الشرقية

سقوط سيارة بترعة في بلبيس.. الأهالي يترقبون جهود إنقاذ 4 عالقين

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية إلى موقع الحادث، وبدأت في تكثيف جهودها لانتشال السيارة وإنقاذ مستقليها.

تجمع المواطنين بمحيط مكان الحادث 

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمالها وسط حالة من الترقب والقلق بين الأهالي الذين تجمعوا بمحيط مكان الحادث، في انتظار ما تسفر عنه محاولات الإنقاذ.

حوادث الطرق.. تعتبر إحدى أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها: عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة وصيانتها بشكل منتظم، وعدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، مع المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، والقيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

