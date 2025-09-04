الخميس 04 سبتمبر 2025
محافظات

4 قرارات من النيابة بشأن حادث العاشر المروع منها التحقيق في قيادة طفل سيارة

حوادث الطرق، فيتو
حوادث الطرق، فيتو

خيم الحزن الشديد على مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، عقب وقوع حادث مأساوي الساعات الماضية، إثر تصادم سيارة كان يقودها طفل، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإصابة رابع.

مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادث مروع أمام نادي الرواد بالعاشر من رمضان (صور)

أسماء ضحايا حادث العاشر من رمضان المروع

وتبين أن الضحايا هم: ياسين زياد عطية (15 عامًا – مقيم بالمجاورة 48) وأحمد إبراهيم عطية (15 عامًا – مقيم بالمجاورة 48) وحسام أحمد محمد (15 عامًا – مقيم بالمجاورة 48).

فيما أصيب الطفل أحمد محمود أحمد (15 عامًا – مقيم بالمجاورة 49)، وجرى نقله إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

السيارة المتسببة في الحادث وندب لجنة فنية لمعاينتها وبيان مدى صلاحيتها

من جانبها، أمرت النيابة العامة بالشرقية بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وندب لجنة فنية لمعاينتها وبيان مدى صلاحيتها، كما قررت تشريح جثامين الضحايا لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

 

إنهاء التحريات حول الواقعة، وبيان كيفية تمكُّن الطفل من قيادة السيارة

كما كلفت النيابة المباحث بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة، وبيان كيفية تمكُّن الطفل من قيادة السيارة والمسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.

 

حزن على فيسبوك.. وصرخات الأهالي تطالب بوقف نزيف حوادث قيادة الأطفال للسيارات

وضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالشرقية بالحزن على ضحايا الحادث المأساوي، فيما يستعد أهاليهم لتشييع جثامينهم إلى مثواهم الأخير، وسط مطالبات مجتمعية بضرورة تشديد الرقابة لمنع قيادة الأطفال للمركبات حفاظًا على أرواحهم وأرواح الآخرين.

