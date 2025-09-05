الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الجماهير تقتحم حفل التهامي في احتفال المولد النبوي بسور القاهرة الشمالي (فيديو)

الجماهير تقتحم حفل
الجماهير تقتحم حفل التهامي، فيتو

شهدت بوابة سور القاهرة الشمالي، مساء أمس الخميس، حالة من التدافع بين جمهور الشيخ محمود التهامي، أثناء إحيائه حفل المولد النبوي الشريف الذي ينظمه الحفل صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي بسور القاهرة الشمالي.

وجاء هذا التدافع بسبب حرص أعداد كبيرة من الجمهور على حضور الحفل، مما أدى إلى امتلاء الاماكن المخصصة، وهو ما دفع رجال الأمن إلى منع دخول المزيد من المحبين. وأمام هذا الإجراء، اضطر بعض الحضور إلى محاولة مشاهدة الحفل من فوق السور، ولكن سرعان ما تمكنت أعداد منهم من الدخول بعد أن اندفعوا وركضوا نحو البوابة.

وانتقل جمهور الشيخ التهامي إلى عالم الروحانيات مع صوت المنشد الشيخ محمود التهامي، حيث أخذ عدد كبير من الحضور بالرقص الصوفي على ألحان فرقة التهامي ومدح الرسول بصوت المنشد.

 

حفل التهامي بسور القاهرة الشمالي

وتجمع عدد كبير محبي الشيخ أمام بوابة سور القاهرة الشمالي، ولكن لاكتمال العدد لم يتمكنوا من الدخول والذي دفعهم لتسلق السور والجلوس عليه في محاولة للاستماع للتهامي بأي طريقة يستطيعونها.

وأبدع الشيخ محمود التهامي في احتفال المولد النبوي بسور القاهرة الشمالي بغناء الأنشودة الأقرب لقلوب جمهوره “أكاد من فرط الجمال أذوبُ”، فيحرص جمهور المنشد محمود التهامي على طلب الأغنية من بداية كل مناسبة يحييها الشيخ إلى آخرها، ولم يختلف احتفاء التنمية الثقافية بالمولد النبوي الشريف عن غيرها، حيث كانت الأغنية التي افتتح بها التهامي الحفل نظرًا لطلب الجمهور.

وشهد حفل محمود التهامي بسور القاهرة الشمالي إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا قبل انطلاقه، حيث حرص عدد كبير من محبي الشيخ محمود التهامي على حضور الحفل، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف والاستماع لمدح النبي صلى الله عليه وسلم.

 

الشيخ محمود التهامي

وقدم التهامي باقة من الأناشيد والابتهالات النبوية العطرة، في مزيج يجمع بين الأصالة والتجديد، ويعكس روح المناسبة بما تحمله من معاني المحبة والتسامح والسلام.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز رسالتها الوطنية في حماية التراث المصري، وإبراز مكانته بوصفه ركيزة أساسية في صياغة الحاضر وبناء مستقبل يقوم على القيم الروحية والثقافية الأصيلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سور القاهرة الشمالي الشيخ محمود التهامي المولد النبوي الشريف صندوق التنمية الثقافية حمدي السطوحي المعماري حمدي السطوحي محمود التهامي

مواد متعلقة

ذابوا رقصا، التهامي يلهب روحانيات جمهوره في احتفال المولد النبوي بسور القاهرة الشمالي (فيديو)

جمهور التهامي يعتلي سور القاهرة الشمالي للاستماع لأغانيه في احتفالية المولد النبوي (فيديو)

الأكثر قراءة

بث مباشر لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026

ارتفع عددهم إلى 14 شخصا، أسماء مصابي انقلاب ميكروباص بـ"معازيم فرح" في قنا

ارتفاع عدد ضحايا سقوط "ملاكي" برشاح بلبيس إلى 3 وفيات والبحث جار عن مفقودين

بأمر من صدام حفتر، الجيش الليبي يفتح تحقيقا عاجلا في مقتل مصري على يد الشرطة العسكرية

هل تخلت ياسمين عبد العزيز عن بدرية طلبة بعد شائعة تجارة الأعضاء؟ الفنانة تجيب

ميسي يبدع في ليلة وداعه، أهداف مباراة الأرجنتين وفنزويلا بتصفيات كأس العالم (فيديو)

تحسن جديد في درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الجمعة

بالأسماء، مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة سفاري بالغردقة

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads