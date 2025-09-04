الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيسة المفوضية الأوروبية: علينا أن نحول أوكرانيا إلى حصن منيع عصي على المعتدين

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

 قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مساء اليوم الخميس، علينا أن نحول أوكرانيا إلى حصن منيع عصي على المعتدين الحاليين والمستقبليين.

رئيسة المفوضية الأوروبية تشدد على ضرورة أمن أوكرانيا

 وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تمثل تهديدًا كبيرًا للأمن العالمي وتؤثر بشكل عميق على استقرار الاقتصاد الدولي. 

رغبة روسيا في وقف الحرب الدائرة منذ فبراير 2022

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف لا ترى أي مؤشرات على رغبة روسيا في وقف الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.

استمرار القتال في أوكرانيا

وأكد زيلينسكي أن القوات الروسية تواصل عملياتها العسكرية في عدة جبهات، مما يعكس – بحسب قوله – إصرار موسكو على مواصلة الحرب بدلًا من التوجه نحو تسوية سياسية.

وجدد الرئيس الأوكراني دعوته إلى مزيد من الدعم العسكري والاقتصادي من الحلفاء لمواجهة ما وصفه بالتعنت الروسي.

موقف روسيا من المفاوضات مع أوكرانيا

 من جانبه صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الباب مفتوح أمام لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشددًا على أنه إذا كان الأخير مستعدًا للحوار فإن بإمكانه الحضور مباشرة إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأكد الرئيس الروسي، أن بلاده لا ترفض مبدأ التفاوض، لكنها تبحث عن جدوى اللقاءات، مشيرًا إلى أن أي حوار يجب أن يستند إلى نتائج واقعية وليس مجرد لقاء بروتوكولي.

الكرملين: الأوروبيون بعرقلون جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يفكر بجدية في التراجع عن جهوده لحل أزمة أوكرانيا

 

 

المفوضية الأوروبية أوكرانيا روسيا زيلينسكي كييف القوات الروسية

