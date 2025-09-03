بوتين عن طلب زيلينسكي مقابلته: «تعالى أنت روسيا»

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الباب مفتوح أمام لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشددًا على أنه إذا كان الأخير مستعدًا للحوار، فإن بإمكانه الحضور مباشرة إلى العاصمة الروسية موسكو.

موقف روسيا من المفاوضات مع أوكرانيا

وأكد الرئيس الروسي، أن بلاده لا ترفض مبدأ التفاوض، لكنها تبحث عن جدوى اللقاءات، مشيرًا إلى أن أي حوار يجب أن يستند إلى نتائج واقعية وليس مجرد لقاء بروتوكولي.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

تأتي تصريحات بوتين في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين موسكو وكييف، إلى جانب تباين المواقف الدولية بشأن سبل إنهاء الصراع.

شرط تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا يتطلب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة وتثبيتها وفق الأطر القانونية الدولية.

وقال لافروف في مقال نشرته صحيفة "كومباس" الإندونيسية، "لكي يكون السلام مستدامًا، يجب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة التي نشأت بعد انضمام القرم وسيفاستوبول وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، إضافة إلى منطقتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الاتحاد الروسي عقب الاستفتاءات، والعمل على تثبيتها بصيغة قانونية دولية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.