زيلينسكي يكشف عن مكان لقائه بوتين لوقف الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن محادثات محتملة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد تُعقد في تركيا أو إحدى دول الخليج أو أوروبا، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات دبلوماسية جارية هذا الأسبوع لتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

زيارة رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني لقطر

وفي سياق متصل، يقوم مدير مكتب زيلينسكي ورئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني بزيارة إلى قطر لعقد لقاء مع وزير الدفاع، في إطار البحث عن وساطة إقليمية يمكن أن تمهّد لأي تسوية. ورغم دعوة كييف للحوار، شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أنه لم يتم إعداد جدول أعمال لأي لقاء مرتقب، ما يعكس برود الموقف الروسي.

ترتيبات اجتماع بوتين وزيلينسكي

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بدأ الترتيبات لعقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي، لكنه عاد لاحقًا ليصف المهمة بأنها "بالغة الصعوبة"، مشبهًا جمع الطرفين بـ"خلط الزيت بالماء"، وهو توصيف يكشف حجم التعقيدات السياسية والدبلوماسية المحيطة بجهود إنهاء الحرب.

