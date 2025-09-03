بوتين: اتفاقيات الغاز مع الصين مفيدة ولن نسمح بانضمام أوكرانيا للناتو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتفاقيات المبرمة مع الصين تمثل مصلحة مشتركة للبلدين، موضحًا أن بلاده ستزود بكين بأكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز خلال الفترة المقبلة.



وأشار بوتين إلى أن الطلب العالمي على الطاقة يشهد ارتفاعًا، ما يعزز أهمية الشراكة الروسية – الصينية في هذا المجال.

موقف روسيا من أوكرانيا والناتو

وجدد بوتين رفضه القاطع لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع مصالح الأمن القومي الروسي.

وأضاف أن روسيا لا تقاتل في أوكرانيا من أجل السيطرة على الأرض، وإنما لحماية أمنها وضمان استقرارها الاستراتيجي.

الاستعداد للحوار مع كييف

وأعلن الرئيس الروسي استعداده للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه تساءل عن جدوى هذا اللقاء في ظل غياب أي ضمانات لتحقيق نتائج عملية.

نفي بوتين بشأن قمة ألاسكا

وفي سياق آخر، نفى بوتين مناقشة مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة ألاسكا.

