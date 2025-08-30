مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يفكر بجدية في التراجع عن جهوده لحل أزمة أوكرانيا

أفاد موقع “أكسيوس”، الأمريكي نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر بجدية في التراجع عن جهوده الدبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا.

وتابع أكسيوس عن مسؤول بالبيت الأبيض: “قرار ترامب مرتبط ببدء أحد طرفي حرب أوكرانيا أو كليهما في إظهار مرونة إضافية”.

واضاف: “الأوروبيون لا يستطيعون إطالة أمد حرب أوكرانيا بينما يتوقعون أن نتحمل تكلفتها”.

واختتم حديثه قائلا: “البيت الأبيض يعتقد أن أوروبا تعمل سرا على عرقلة إنهاء الحرب في أوكرانيا”.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس: لا أتوقع نهاية قريبة للحرب في أوكرانيا وقد تستمر لأشهر ونحن مستعدون لذلك.

