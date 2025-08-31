الكرملين: الأوروبيون بعرقلون جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

قال الكرملين: إن القوى الأوروبية تعرقل جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا، وإن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا حتى ترى موسكو علامات حقيقية على أن كييف مستعدة للسلام.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمراسلي وسائل إعلام حكومية: إن "حزب الحرب الأوروبي" يواصل عرقلة الجهود الأمريكية والروسية المتعلقة بأوكرانيا. وأضاف أن هذا "الحزب" ما زال "متمسكًا بخيار استمرار الصراع.. في تناقض واضح مع نهج رئيسي روسيا والولايات المتحدة الساعيين إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية".

وأضاف بيسكوف أن روسيا ممتنة لجهود ترامب لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميًا والتي قالت إنها "لا تُقدر بثمن".

كما أكد المسئول الروسي أن موسكو ستواصل "العملية العسكرية الخاصة" إذ لم تلاحظ حتى الآن أي خطوات "مقابلة" من جانب أوكرانيا تهدف إلى تحقيق السلام.

