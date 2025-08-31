الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكرملين: الأوروبيون بعرقلون جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو

قال الكرملين: إن القوى الأوروبية تعرقل جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا، وإن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا حتى ترى موسكو علامات حقيقية على أن كييف مستعدة للسلام.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمراسلي وسائل إعلام حكومية: إن "حزب الحرب الأوروبي" يواصل عرقلة الجهود الأمريكية والروسية المتعلقة بأوكرانيا. وأضاف أن هذا "الحزب" ما زال "متمسكًا بخيار استمرار الصراع.. في تناقض واضح مع نهج رئيسي روسيا والولايات المتحدة الساعيين إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية".

وأضاف بيسكوف أن روسيا ممتنة لجهود ترامب لتسوية  الأزمة الأوكرانية سلميًا والتي قالت إنها "لا تُقدر بثمن".

كما أكد المسئول الروسي أن موسكو ستواصل "العملية العسكرية الخاصة" إذ لم تلاحظ حتى الآن أي خطوات "مقابلة" من جانب أوكرانيا تهدف إلى تحقيق السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الولايات المتحدة المتحدث باسم الكرملين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الكرملين

مواد متعلقة

الكرملين: بوتين يزور الهند في ديسمبر المقبل

الكرملين: زيارة بوتين المرتقبة إلى الصين غير مسبوقة

بوتين يستقبل وزير الخارجية الهندي في الكرملين

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يعدل أسعار العائد على الشهادات الادخارية

صفعة القاهرة، هل تملك بريطانيا سندًا قانونيًّا لإعادة خرسانات السفارة وحواجزها الأمنية؟

كواليس صادمة.. التحريات تكشف مسروقات فيلا الفنان حمادة هلال بالتجمع

أول رد من الأهلي بشأن التعاقد مع موسيمانى

علي ماهر يقترب من خلافة ريبيرو، وجلسة مرتقبة مع الخطيب

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

رابط الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لمسابقة مياه الشرب والصرف الصحي

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

الملثم والسبابة.. أبرز الخصائص المميزة لـ أبو عبيدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلد الهدى (الحلقة الثامنة)، كرم رسول الله "كان أجود بالخير من الريح المرسلة"

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads