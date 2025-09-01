مساعد الرئيس الروسي: بوتين وترامب لم يتفقا على الالتقاء بـ زيلينسكي

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان العمل مع قادة الدول الأخرى، مع مراعاة التفاهمات التي تم التوصل إليها في ألاسكا.

أوشاكوف: بوتين وترامب لم يتفقا على الالتقاء بـ زيلينسكي





وقال مساعد الرئيس الروسي في حديث مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "على حد علمي، يواصل الجانبان الأمريكي والروسي العمل، استنادا إلى هذا الاتفاق (الذي تم التوصل إليه في ألاسكا)، بما في ذلك التواصل مع قادة الدول الأخرى".



وأضاف: "حتى الآن، ما يُذاع في الصحافة ليس بالضبط ما اتفقنا عليه. الآن يتحدثون عن لقاء ثلاثي، وعن لقاء بين بوتين وزيلينسكي. ولكن على حد علمي، لم يكن هناك اتفاق محدد بين بوتين وترامب بشأن هذا الأمر".

وأفادت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية في وقت سابق، أن ترامب مستاء من مطالب فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا، ويعتبرها "غير واقعية".

وبحسب المصادر، فإن ترامب أصبح "أكثر نفاد صبر" خلال عملية التفاوض، ويعبر على انفراد عن استيائه من أن "محاولاته الدبلوماسية" لم تنجح بعد، كما يعتقد الرئيس الأمريكي أن "على أوكرانيا أن تتقبل" الخسارة المحتملة لأجزاء من أراضيها لإنهاء النزاع مع روسيا.

