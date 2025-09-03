الأربعاء 03 سبتمبر 2025
زيلينسكي: لا مؤشرات على رغبة روسيا وقف الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف لا ترى أي مؤشرات على رغبة روسيا في وقف الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.

 

استمرار القتال في أوكرانيا

وأكد زيلينسكي أن القوات الروسية تواصل عملياتها العسكرية في عدة جبهات، مما يعكس – بحسب قوله – إصرار موسكو على مواصلة الحرب بدلًا من التوجه نحو تسوية سياسية.

دعوة للدعم الدولي

وجدد الرئيس الأوكراني دعوته إلى مزيد من الدعم العسكري والاقتصادي من الحلفاء لمواجهة ما وصفه بالتعنت الروسي.

موقف روسيا من المفاوضات مع أوكرانيا

من جانبه صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الباب مفتوح أمام لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشددًا على أنه إذا كان الأخير مستعدًا للحوار، فإن بإمكانه الحضور مباشرة إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأكد الرئيس الروسي، أن بلاده لا ترفض مبدأ التفاوض، لكنها تبحث عن جدوى اللقاءات، مشيرًا إلى أن أي حوار يجب أن يستند إلى نتائج واقعية وليس مجرد لقاء بروتوكولي.

