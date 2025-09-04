صراع بين أندية ألمانية وتركية وسعودية لخطف الموهبة النيجيرية

كشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات رودي جاليتي أن أندية من السعودية وتركيا دخلت على خط المفاوضات مع رافيو دوروسينمي مهاجم فيكتوريا بلزن التشيكي.

ورفض رودي الكشف عن هوية تلك الاندية فيما يواصل النادي التشيكي دراسة العروض المقدمة لتحديد مصيره.

وتسعى بعض الأندية السعودية لضم النيجيري رافيو دوروسينمي قبل غلق باب القيد الصيفي في الدوري السعودي يوم 10 سبتمبر الجاري.

وبحسب تقارير صحفية عالمية، فإن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي كان هدفًا لكل من رينجرز الإسكتلندي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أصبح أيضًا محل اهتمام أندية سعودية عدة

وخاض دوروسينمي 66 مباراة بقميص فيكتوريا بلزن، سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 10، ليضع نفسه ضمن أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.