رياضة

صراع بين أندية ألمانية وتركية وسعودية لخطف الموهبة النيجيرية

رافيو دوروسينمي،
رافيو دوروسينمي، فيتو

كشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات رودي جاليتي أن أندية من السعودية وتركيا دخلت على خط المفاوضات مع رافيو دوروسينمي مهاجم فيكتوريا بلزن التشيكي. 

ورفض رودي الكشف عن هوية تلك الاندية فيما يواصل النادي التشيكي دراسة العروض المقدمة لتحديد مصيره.

وتسعى بعض الأندية السعودية لضم النيجيري رافيو دوروسينمي قبل غلق باب القيد الصيفي في الدوري السعودي يوم 10 سبتمبر الجاري.

وبحسب تقارير صحفية عالمية، فإن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي كان هدفًا لكل من رينجرز الإسكتلندي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أصبح أيضًا محل اهتمام أندية سعودية عدة
وخاض دوروسينمي 66 مباراة بقميص فيكتوريا بلزن، سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 10، ليضع نفسه ضمن أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في أوروبا.

نيجيري رافيو دوروسينمي مهاجم فيكتوريا بلزن التشيكي

