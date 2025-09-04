على كف عفريت، ماذا يحدث لو فاز المصري على الزمالك؟

مباراة الزمالك والمصري، أصبح مصير البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، علي المحك حال استمرار سوء نتائج الفريق.

مصير فيريرا

ويعاني فريق الزمالك من سوء الأداء الذي لم ينل رضا مجلس الإدارة الذي كلف جون إدوارد المدير الرياضي بالنادي، لتولي ذلك الملف خلال الفترة القادمة.

وجاءت خسارة الزمالك أمام وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، والتفريط فى صدارة الدوري لتعلو أصوات داخل مجلس الادارة منادية برحيل البلجيكى فيريرا من تدريب الفريق.

وترددت بعض الأنباء داخل أروقة القلعة البيضاء أن مباراة المصري القادمة تعد حاسمة لمصير فيريرا مع الزمالك، وفي حالة التعرض للهزيمة وفوز المصري واتساع الفارق للأخير في الصدارة سيتم الاطاحة به دون تردد.

في المقابل يرغب مسئوولى الزمالك في منح الفرصة للمدير الفني لكن حال استمرار سوء أداء ونتائج الفريق هناك احتمالية كبيرة بتغييره، لاسيما أن هناك بعض الأسماء التي ظهرت في الأفق لتولي تدريب الأبيض.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد المصري

وفاز المصري علي نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية برباعية نظيفة بالجولة الخامسة بالدوري المصري ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد للنقطة الحادية عشر في صدارة جدول الترتيب وهزم الزمالك من وادي دجلة بنفس الجولة 2\1ليتراجع لمركز الوصيف برصيد 10 نقاط

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الخامسة

1- المصري 11 نقاط

2- الزمالك 10 نقاط

3- مودرن سبورت 10 نقاط

4- بتروجيت 9 نقاط

5- بيراميدز 8 نقاط

6- إنبي 8 نقاط

7- غزل المحلة 7 نقاط

8- سموحة 7 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

10- وادي دجلة 7 نقاط

11- زد 6 نقاط

12- الجونة 6 نقاط

13- الأهلي 5 نقاط

14- الحدود 5 نقاط

15- الجيش 5 نقاط

16- البنك الأهلي 4 نقاط

17- الإسماعيلي 4 نقاط

18- الاتحاد 4 نقاط

19- المقاولون العرب نقطتان

20- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

21- فاركو نقطة واحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.