بتوصية من رونالدو، مهاجم مارسيليا على رادار النصر السعودي

دخل الإنجليزي ماسون جرينوود مهاجم أولمبيك مارسيليا دائرة اهتمامات النصر السعودي من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي وذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 10 سبتمبر الجاري، حسب ما ذكرت شبكة " espn " العالمية.

وكشفت الشبكة ان رغبة "العالمي" لضم مهاجم مارسيليا الفرنسي جاءت بناء على طلب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رشح ماسون جرينوود ضمن مشروع النصر الجديد الذي يقوده المدرب البرتغالي، جورجي جيسوس.

ماسون جرينوود مهاجم أولمبيك مارسيليا



جذب اللاعب البالغ 23 عاما اهتمام النادي العاصمي بعد المستوى المبهر الذي قدمه الموسم المنقضي مع فريقه الفرنسي حيث سجل 22 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة، في 36 مباراة شارك فيها بجميع المسابقات.

وانضم ماسون جرينوود إلى مارسيليا الفرنسي في يوليو 2024 قادما من صفوف مانشستر يونايتد بعد توجيه اتهامات غير أخلاقية إلى اللاعب منها تهم الشروع في الاغتصاب والسلوك المسيطر والقسري والتي أُسقطت لاحقًا في فبراير 2023.

ونجح مارسيليا، في الحصول على خدمات اللاعب الشاب مقابل 26 مليون جنيه إسترليني مع وجود بند يتيح لمانشستر يونايتد الحصول على 50% من قيمة إعادة بيع اللاعب.

