حكمة القائد، محمد صلاح يرفض التقليل من نجوم ليفريول الراحلين

رد محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر على حساب داعم لليفربول حاول التقليل من لويس دياز وداروين نونيز، بعد التعاقد مع الثنائي فيرتز والكسندر إيزاك.

صلاح يرد على التقليل من دياز ونونيز

وكتب صلاح عبر حسابه بموقع إكس: "ما رأيكم أن نحتفل بالصفقات الكبرى دون أي تقليل من احترام أبطال الدوري الإنجليزي؟".

وتعاقد ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع الألماني فلوريان فريتز قادمًا من باير ليفركوزن مقابل 125 مليون يورو، والفرنسي هوجو إيكتيتي قادما من آنتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 95 مليون يورو.

ودفع ليفربول 40 مليون يورو من أجل استقدام الهولندي جيريمي فريمبونج لاعب باير ليفركوزن الألماني والمجري ميلوش كركيز من بورنموث الإنجليزي مقابل 47 مليون يورو.

وتعاقد فريق المدرب الهولندي أرني سلوت مع المدافع الإيطالي جيوفاني ليوني من بارما مقابل 31 مليون يورو بجانب الحارس المجري أرمين بيتشي من أكاديمية بوشكاش مقابل 1.78 مليون يورو والحارس جيورجي مامارداشفيلي عائدًا من الإعارة إلى فالنسيا الإسباني.

